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Menekülnek a befektetők a tech-papírokból, az is megvan, hogy hová
Befektetés

Menekülnek a befektetők a tech-papírokból, az is megvan, hogy hová

Portfolio
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Az amerikai biztosítótársaságok részvényeinek keddi meredek emelkedése rekordszintre emelte az ágazati indexet kedden, mivel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak a piac defenzív szegmensei felé terelték a befektetőket - írta a Bloomberg.
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Az S&P 500 biztosítási szektorindexe 2,8 százalékkal ugrott meg, a legjobban teljesítő papírok között az Erie Indemnity, a Brown & Brown és a Willis Towers Watson szerepelt. A biztosítási alkuszokat tömörítő mutató 4,3 százalékkal emelkedett, így október 24. óta nem látott napközbeni csúcsot ért el.

Az emelkedés hátterében az áll, hogy a technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 index a korrekció küszöbére került, mivel a befektetők egyre inkább kételkednek a mesterségesintelligencia-beruházások megtérülésének ütemében és mértékében, ez pedig lehűtötte a hangulatot a technológiai óriáscégek körül.

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A biztosítótársaságok defenzív jellegük miatt kézenfekvő menedéket jelentenek a befektetőknek. Matthew Palazola, a Bloomberg Intelligence elemzője szerint

a tartósan magasabb kamatkörnyezet tovább növelheti a társaságok befektetési bevételeit, és kitolhatja a sajáttőke-arányos megtérülés csúcsát.

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A biztosítói részvények az elmúlt hetekben a kedvező gyorsjelentéseknek és a nagy technológiai vállalatoktól való elfordulásnak köszönhetően erősödtek. A növekvő geopolitikai feszültségek közepette a befektetők egyre inkább a defenzív ágazatok, köztük a biztosítók felé fordultak, fokozatosan elhagyva azokat az óriáscégeket, amelyek az idei tőzsdei szárnyalás motorjai voltak.

Az elemző szerint

a mostani emelkedést elsősorban a biztosítótársaságok hajtották, de az alkuszok papírjai is felpattantak a közelmúltbeli alacsony értékeltségi szintekről.

A vagyon- és felelősségbiztosítási szegmens fundamentumai szilárdak maradtak, még ha a növekedés el is maradt a várakozásoktól. Az ágazatot az év elején még az a félelem sújtotta, hogy a mesterséges intelligencia felforgathatja az alkuszok üzleti modelljét – ezt egy új, díjakat összehasonlítani képes AI-eszköz februári megjelenése váltotta ki –, azóta azonban a részvények kiheverték ezt az ösztönös eladási hullámot.

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