Menekülnek a befektetők a tech-papírokból, az is megvan, hogy hová

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

Az S&P 500 biztosítási szektorindexe 2,8 százalékkal ugrott meg, a legjobban teljesítő papírok között az Erie Indemnity, a Brown & Brown és a Willis Towers Watson szerepelt. A biztosítási alkuszokat tömörítő mutató 4,3 százalékkal emelkedett, így október 24. óta nem látott napközbeni csúcsot ért el.

Az emelkedés hátterében az áll, hogy a technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 index a korrekció küszöbére került, mivel a befektetők egyre inkább kételkednek a mesterségesintelligencia-beruházások megtérülésének ütemében és mértékében, ez pedig lehűtötte a hangulatot a technológiai óriáscégek körül.

A biztosítótársaságok defenzív jellegük miatt kézenfekvő menedéket jelentenek a befektetőknek. Matthew Palazola, a Bloomberg Intelligence elemzője szerint

a tartósan magasabb kamatkörnyezet tovább növelheti a társaságok befektetési bevételeit, és kitolhatja a sajáttőke-arányos megtérülés csúcsát.

A biztosítói részvények az elmúlt hetekben a kedvező gyorsjelentéseknek és a nagy technológiai vállalatoktól való elfordulásnak köszönhetően erősödtek. A növekvő geopolitikai feszültségek közepette a befektetők egyre inkább a defenzív ágazatok, köztük a biztosítók felé fordultak, fokozatosan elhagyva azokat az óriáscégeket, amelyek az idei tőzsdei szárnyalás motorjai voltak.

Az elemző szerint

a mostani emelkedést elsősorban a biztosítótársaságok hajtották, de az alkuszok papírjai is felpattantak a közelmúltbeli alacsony értékeltségi szintekről.

A vagyon- és felelősségbiztosítási szegmens fundamentumai szilárdak maradtak, még ha a növekedés el is maradt a várakozásoktól. Az ágazatot az év elején még az a félelem sújtotta, hogy a mesterséges intelligencia felforgathatja az alkuszok üzleti modelljét – ezt egy új, díjakat összehasonlítani képes AI-eszköz februári megjelenése váltotta ki –, azóta azonban a részvények kiheverték ezt az ösztönös eladási hullámot.

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