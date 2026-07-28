Minden eddiginél merészebb célár érkezett az OTP-re – ekkora emelkedést várnak a profik!

Az OTP történetének legnagyobb felvásárlása alaposan megmozgatta az elemzők fantáziáját.
A Luminor megszerzésének bejelentése után egymás után jönnek ki az új értékelések,
a legfrissebb, ma érkezett célár pedig már minden korábbi várakozást felülmúl.
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