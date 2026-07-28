Minden eddiginél merészebb célár érkezett az OTP-re – ekkora emelkedést várnak a profik!

Az OTP történelmi jelentőségű lépése után látványosan felpörögtek az események a bankrészvény körül. Miközben az elemzőházak egymás után írják át korábbi várakozásaikat, most egy újabb, minden eddigit felülmúló célár érkezett – amely alapján még bőven lehet tér az árfolyam előtt.

Az OTP történetének legnagyobb felvásárlása alaposan megmozgatta az elemzők fantáziáját.

A Luminor megszerzésének bejelentése után egymás után jönnek ki az új értékelések,

a legfrissebb, ma érkezett célár pedig már minden korábbi várakozást felülmúl.