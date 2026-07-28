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Nehéz piacon is javított a Michelin
Befektetés

Nehéz piacon is javított a Michelin

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A kedvezőtlen devizahatások, a gyenge járműpiaci kereslet és a geopolitikai bizonytalanság ellenére javította eredményét és készpénztermelő képességét a Michelin 2026 első felében. A francia gumiabroncsgyártó megerősítette éves előrejelzését is.

Ellenálló maradt a Michelin

A Michelin 12,7 milliárd eurós árbevételt ért el az év első hat hónapjában, ami 2,6 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Változatlan devizaárfolyamok mellett ugyanakkor 0,5 százalékkal nőtt a bevétel, ami arra utal, hogy

a vállalat alaptevékenységének teljesítménye a nehéz piaci környezetben is stabil maradt.

A szegmensek működési eredménye 1,45 milliárd eurót tett ki, az ehhez kapcsolódó eredménymarzs pedig 11,4 százalék volt.

A társaság megítélése szerint az első fél év szilárd teljesítményt hozott, különösen annak fényében, hogy az eredményeket egyszerre terhelték a kedvezőtlen devizamozgások, a gyenge újautópiacok és a geopolitikai bizonytalanságok.

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Javult a készpénztermelés

A vállalat az első fél évben 282 millió euró pozitív szabad cash flow-t termelt. A menedzsment szerint a csoport üzleti modelljének ellenálló képességét a helyi termelési hálózat, a vertikális integráció és a széles földrajzi jelenlét egyaránt erősíti.

A Michelin nem gumiabroncshoz kapcsolódó üzletágai szintén hozzájárultak a teljesítményhez. A Polymer Composite Solutions szegmens a közelmúltbeli akvizíciók támogatásával erőteljes növekedést ért el, miközben a fogyasztói és speciális termékeket gyártó üzletágak jobban teljesítettek egyes ipari végpiacoknál.

Maradt az éves cél

A Michelin megerősítette a 2026 egészére vonatkozó várakozásait.

A vállalat továbbra is arra számít, hogy a szegmensek működési eredménye meghaladja az előző évi szintet.

A társaság emellett a felvásárlások előtti szabad cash flow esetében több mint 1,6 milliárd eurós éves teljesítményt vár.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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