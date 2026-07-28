Nehéz piacon is javított a Michelin

Ellenálló maradt a Michelin
A Michelin 12,7 milliárd eurós árbevételt ért el az év első hat hónapjában, ami 2,6 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Változatlan devizaárfolyamok mellett ugyanakkor 0,5 százalékkal nőtt a bevétel, ami arra utal, hogy
a vállalat alaptevékenységének teljesítménye a nehéz piaci környezetben is stabil maradt.
A szegmensek működési eredménye 1,45 milliárd eurót tett ki, az ehhez kapcsolódó eredménymarzs pedig 11,4 százalék volt.
A társaság megítélése szerint az első fél év szilárd teljesítményt hozott, különösen annak fényében, hogy az eredményeket egyszerre terhelték a kedvezőtlen devizamozgások, a gyenge újautópiacok és a geopolitikai bizonytalanságok.
Javult a készpénztermelés
A vállalat az első fél évben 282 millió euró pozitív szabad cash flow-t termelt. A menedzsment szerint a csoport üzleti modelljének ellenálló képességét a helyi termelési hálózat, a vertikális integráció és a széles földrajzi jelenlét egyaránt erősíti.
A Michelin nem gumiabroncshoz kapcsolódó üzletágai szintén hozzájárultak a teljesítményhez. A Polymer Composite Solutions szegmens a közelmúltbeli akvizíciók támogatásával erőteljes növekedést ért el, miközben a fogyasztói és speciális termékeket gyártó üzletágak jobban teljesítettek egyes ipari végpiacoknál.
Maradt az éves cél
A Michelin megerősítette a 2026 egészére vonatkozó várakozásait.
A vállalat továbbra is arra számít, hogy a szegmensek működési eredménye meghaladja az előző évi szintet.
A társaság emellett a felvásárlások előtti szabad cash flow esetében több mint 1,6 milliárd eurós éves teljesítményt vár.
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