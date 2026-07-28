Példátlan esés a Fix Magyar Állampapírnál – Mégis mi a fene történt itt?

Példátlan módon csökkent a Fix Magyar Állampapír kintlévő állománya július közepére: a június végi rekordszintű, 5004 milliárd forintról 4974 milliárdra esett vissza a névértékes állomány, annak ellenére, hogy a lakossági befektetők minden héten ezt a papírt veszik a legnagyobb aktivitással. A rejtély mögött az Államadósság Kezelő Központ tudatos lépése áll: az ÁKK július első hetében több mint 100 milliárd forint értékben vásárolt vissza döntően 7%-os kamatozású FixMÁP-okat a forgalmazók saját számláiról, hogy csökkentse az állam kamatterheit. A művelettel mintegy évi 1,5 milliárd forintot spórolt az adófizetőknek, a magasabb kamatú papírokat olcsóbb finanszírozással váltva ki. Az ÁKK jelezte, hogy kedvező piaci környezet esetén az idei évben további visszavásárlásokat is tervez.

Professional Investment Day 2026 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

Különös történésre lehettek figyelmesek a Fix Magyar Állampapír július közepi számait böngésző érdeklődők: míg június végén 5004 milliárd forintra rúgott a kedvelt papír kintlévő névértékes állománya (ekkor emelkedett először 5000 milliárd fölé – ez korábban csak a MÁP Plusznak és a PMÁP-nak sikerült), addig

július közepére meglepő módon alacsonyabb, 4974 milliárd forintos adatot közölt az Államadósság Kezelő Központ.

Az esés teljességgel példátlan: amióta létezik a Fix Magyar Állampapír, még soha nem volt olyan félhavi adat (mindig a hónap közepére és utolsó napjára történik adatközlés), amely a névértékes állomány csökkenését mutatta volna. Annak fényében is furcsa a jelenség, hogy a lakossági befektetők vásárlási kedve továbbra is töretlen volt, illetve azzal sem magyarázható, hogy egy lejáró sorozat tőkekifizetése miatt áramlott volna ki egy nagyobb pénzösszeg a papírból, ugyanis nem történt FixMÁP-lejárat a kérdéses időszakban – az első FixMÁP 2027 januárjában érkezik lejáratához.

Ha még mélyebbre ásunk az adatokban, azt is rögtön sejthetjük, hogy nem szimpla lakossági "visszaváltásokról" van szó, hiszen

kifejezetten a maximális (7%-os) kamatú papírok állománya fogyott a legjobban.

Június vége és július közepe óta az alábbi négy FixMÁP-sorozat névértékes állománya mutatta a legnagyobb esést – gyanús, hogy mindegyiknek 7% az éves kamata:

2031/Q1: -37,0 milliárd Ft,

2031/Q2: -36,4 milliárd Ft,

2030/Q4: -28,9 milliárd Ft,

2030/Q5: -15,0 milliárd Ft.

Márpedig, ha a háztartások helyébe képzeljük magunkat, egyáltalán nem tűnik logikusnak, hogy a nagy kamatvágások közepette éppen a legjobban kamatozó, legértékesebb papírjaikat dobálják el. A válasz tehát máshol keresendő.

A témában az adósságkezelőhöz fordultunk kérdéseinkkel; megkeresésünkre az ÁKK közölte, hogy július első hetében a lakossági forgalmazók saját számláján lévő állományokból több mint 100 milliárd forint összegben vásárolt vissza Fix Magyar Állampapírt. A tranzakciók oka is pofonegyszerű volt: a döntően 7%-os kamatozású állampapírok visszavásárlásával az idei és a következő éveket terhelő kamatterheit kívánta enyhíteni az állam.

Hogyhogy a forgalmazóknál is van nagyobb mennyiségű Fix Magyar Állampapír?



Egy tavalyi változtatás következtében a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára: azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára. Amikor pedig egy nem államkincstári, hanem pl. banki értékpapírszámlával rendelkező lakossági befektető lejárat előtt visszaváltja az állampapírját a forgalmazónál, akkor a papír nem "szűnik meg" azonnal. A forgalmazó először saját számlára megveszi azt (jellemzően 1-2% közti költség levonása árán), így az ügyfél a papír lejárati időpontja előtt is hozzájut a pénzéhez, az állampapír pedig átkerül a forgalmazó saját állományába. Innen később újra eladhatják azt egy másik befektetőnek, tarthatják készleten, vagy értékesíthetik az ÁKK-nak. Fontos, hogy a kintlévő papírokra is kamatokat kell fizetnie az államnak, ezért is jelentőségteljes az ő szempontjából, hogy milyen papírból mennyi van a forgalmazóknál.

A mostani lépés tehát lényegében olyan az ÁKK-tól, mint amikor egy adósnak van egy évi 7%-os hitele, de lehetősége nyílik arra, hogy egy másik, pl. 5,5% kamatozású hitellel kiváltsa azt. A hitelkiváltás ilyenkor kifejezetten megéri: minden 1 milliárd forint "olcsóbbra cserélt hitel" után 70 millió forint helyett csak 55 millió forint kamatot kell fizetnie évente, hiszen jelenleg az új FixMÁP-sorozat éves kamata 5,5%. Mivel a július elején végrehajtott visszavételi hullám több mint 100 milliárd forintot érintett,

az ÁKK most néhány gombnyomással mintegy évi 1,5 milliárd forintot spórolt az adófizetőknek.

Az ÁKK azt is közölte: a mostani nagyobb visszavásárlásokat a pénzügyi piacokon tapasztalható hozamcsökkenés indokolta. Érvelésük szerint a hozamcsökkenés mértéke alapján ésszerű döntés a piacihoz képest szignifikánsan magasabb kamatozású állampapírok visszavásárlása. Ezek a mozgások nem mennek "újdonságszámba", az állampapírcsere és -visszavásárlás eszközeivel a múltban is élt az adósságkezelő, és a lehetőséget a jövőben is fenntartja: elárulták, hogy ha a pénzpiaci helyzet lehetővé teszi, az idei évben további adagokat is vissza fognak vásárolni a forgalmazóknál lévő mennyiségből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images