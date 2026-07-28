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Trónfosztás: már nem az Nvidia a világ legértékesebb cége
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Trónfosztás: már nem az Nvidia a világ legértékesebb cége

Portfolio
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Az Apple hétfőn átvette a világ legértékesebb vállalatának címét az Nvidiától, miután az iPhone gyártója 2025 áprilisa óta először előzte meg a mesterséges intelligenciára fejlesztett chipeket gyártó céget a tőzsdei záráskor - jelentette a CNBC.

Az Apple hétfőn visszaszerezte a világ legértékesebb vállalatának járó címet az Nvidiától.

Az iPhone gyártójának piaci kapitalizációja a tőzsdei záráskor 2025 áprilisa óta először haladta meg a mesterségesintelligencia-chipeket gyártó riválisáét.

Az Nvidia részvényei hétfőn 5 százalékkal estek vissza, így a chipgyártó piaci értéke 4,77 billió dollárra csökkent. Az AI-chipeket gyártó vállalatok részvényárfolyama általánosságban is gyengült, mivel a befektetők aggódnak a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítésével járó magas költségek miatt.

nvidia

Ezzel szemben az Apple papírjai 1 százalékkal erősödtek, így a vállalat piaci kapitalizációja elérte a 4,95 billió dollárt.

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Az Nvidia 2025 júniusa óta állt a rangsor élén, miután átvette a vezető helyet a Microsofttól, októberben pedig átmenetileg az 5 billió dolláros értékhatárt is átlépte. 2026-ban azonban a papírjai idén eddig mindössze 4 százalékkal drágultak, miközben az Apple árfolyama 24 százalékkal emelkedett.

Az Apple felülteljesítette a piacot, mivel a befektetők kedvezően fogadták, hogy

a társaság óvatos a mesterséges intelligenciát érintő, rendkívül tőkeigényes beruházásokkal,

és a saját infrastruktúra kiépítése helyett inkább a kapacitások bérlését részesíti előnyben.

Miközben az Nvidia bevételei a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű keresletnek köszönhetően már harmadik éve meredeken emelkednek, sok befektető figyelme a grafikus processzorokról (GPU) a memóriachipek és az egyéb adatközponti infrastruktúrák felé fordult. Ezek a területek – többek között olyan vállalatok révén, mint a Micron, az SK Hynix és a SanDisk – szintén komoly profitot realizálnak az AI-piac fellendüléséből.

Az Apple csütörtökön teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amelyben várhatóan először számszerűsíti az AI-piac generálta globális memóriachip-hiány pénzügyi hatásait. E hiány miatt a vállalat júniusban már kénytelen volt megemelni a Mac és az iPad készülékek árát.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült.

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