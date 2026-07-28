Üdítő számokat közölt a Coca-Cola

A Coca-Cola a vártnál erősebb negyedéves eredményeket közölt, és az italai iránti stabil keresletre hivatkozva

megemelte az egész évre vonatkozó előrejelzését.

A társaság mostantól 9-10 százalékos összehasonlítható alapon számított egy részvényre jutó nyereségnövekedést vár a korábbi 8-9 százalékos sáv helyett, míg az organikus árbevétel-bővülést 5 százalék körülire becsüli, ami a korábban jelzett 4-5 százalékos sáv felső határának felel meg.

A negyedéves eredmények minden főbb mutató esetében felülmúlták az elemzői várakozásokat. A korrigált egy részvényre jutó nyereség 97 cent lett a várt 93 centtel szemben, míg az árbevétel elérte a 13,38 milliárd dollárt a prognosztizált 13,16 milliárd dollárral szemben. A társaság adózott eredménye a második negyedévben 4,43 milliárd dollárra, azaz részvényenként 1,03 dollárra nőtt az egy évvel korábbi 3,81 milliárd dolláros profitról és a 89 centes részvényenkénti eredményről. Az eszközleírásoktól, átszervezési költségektől és egyéb egyszeri tételektől megtisztított egy részvényre jutó nyereség 97 centet tett ki. A vállalat nettó árbevétele éves összevetésben 7 százalékkal emelkedve érte el a 13,38 milliárd dollárt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images