  • Megjelenítés
FONTOS Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Üdítő számokat közölt a Coca-Cola
Befektetés

Üdítő számokat közölt a Coca-Cola

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Coca-Cola a vártnál kedvezőbb negyedéves eredményekről számolt be, és az italok iránti erős keresletnek köszönhetően megemelte az egész évre vonatkozó előrejelzését, aminek hatására a vállalat részvényei több mint 2 százalékkal drágultak a piacnyitás előtti kereskedésben - jelentette a CNBC.

A Coca-Cola a vártnál erősebb negyedéves eredményeket közölt, és az italai iránti stabil keresletre hivatkozva

megemelte az egész évre vonatkozó előrejelzését.

A társaság mostantól 9-10 százalékos összehasonlítható alapon számított egy részvényre jutó nyereségnövekedést vár a korábbi 8-9 százalékos sáv helyett, míg az organikus árbevétel-bővülést 5 százalék körülire becsüli, ami a korábban jelzett 4-5 százalékos sáv felső határának felel meg.

A negyedéves eredmények minden főbb mutató esetében felülmúlták az elemzői várakozásokat. A korrigált egy részvényre jutó nyereség 97 cent lett a várt 93 centtel szemben, míg az árbevétel elérte a 13,38 milliárd dollárt a prognosztizált 13,16 milliárd dollárral szemben. A társaság adózott eredménye a második negyedévben 4,43 milliárd dollárra, azaz részvényenként 1,03 dollárra nőtt az egy évvel korábbi 3,81 milliárd dolláros profitról és a 89 centes részvényenkénti eredményről. Az eszközleírásoktól, átszervezési költségektől és egyéb egyszeri tételektől megtisztított egy részvényre jutó nyereség 97 centet tett ki. A vállalat nettó árbevétele éves összevetésben 7 százalékkal emelkedve érte el a 13,38 milliárd dollárt.

Még több Befektetés

Itt a nagy vállalás: a jövő csúcstechnológiájába fektetik a nyugdíjpénzeket a nyugati hatalomban

Az új elnöki különgép miatt úszik a veszteségben a Boeing

Kritikus napok jönnek, most dőlhet el az AI-rali sorsa

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hatalmas lehetőség előtt Magyarország: a Kelet nagyhatalma árgus szemmekkel figyeli, mit lép a Tisza-kormány
Újabb ország szállna be a háborúba, újra mozgósíthat Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Megvágták a lakossági állampapírok kamatát, rögtön meg is érezte a piac – Beszédes számok érkeztek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility