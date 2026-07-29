Berobbant az AI-üzlet a Microsoftnál, megnyugodtak a befektetők

Minden fontos soron verte a várakozásokat a Microsoft, ennek hatására pedig pattan az árfolyam a szerdai zárás utáni kereskedésben. Úgy tűnik, hogy a vállalatnál a hatalmas mesterséges intelligencia-beruházások egyre láthatóbban elkezdenek pénzre fordulni.

A cég árbevétele 90 milliárd dollárra emelkedett, ami éves alapon 18 százalékos növekedést jelent, és jócskán meghaladta a 87,6 milliárd dolláros elemzői konszenzust.

A profitoldal is meggyőzően alakult: az OpenAI-befektetés hatásártól tisztított egy részvényre jutó nyereség 4,74 dollár lett a várt 4,25 dollárral szemben, a működési eredmény pedig 18 százalékkal, 40,6 milliárd dollárra emelkedett.

A GYORSJELENTÉS FŐSZEREPLŐJE AZONBAN EZÚTTAL IS A FELHŐÜZLETÁG VOLT, ÉS ÉPPEN ENNEK TELJESÍTMÉNYE NYUGTATTA MEG A PIACOT.

Az Azure és a kapcsolódó felhőszolgáltatások bevétele 43 százalékkal bővült, ami érdemi gyorsulást jelent az előző negyedévi 40 százalékhoz képest, miközben az elemzők ezúttal is 40 százalékos növekedésre számítottak.

A teljes Microsoft Cloud üzletág bevétele 27 százalékkal, 59,3 milliárd dollárra nőtt.

AZ AZURE ÉVES ÁRBEVÉTELE PEDIG A PÉNZÜGYI ÉVBEN ELŐSZÖR LÉPTE ÁT A 100 MILLIÁRD DOLLÁRT.

A jövőbeli kereslet erejét a szerződésállomány is alátámasztja: a még nem teljesített, hosszú távú szerződések értéke 678 milliárd dollárra ugrott, ami éves összevetésben 84 százalékos növekedésnek felel meg. A Microsoft szerint a bővülés teljes egészében a vezető amerikai AI-modellfejlesztőkön kívüli ügyfelektől származott.

Erősödött az AI-alapú irodai szoftverek üzlete is: a Microsoft 365 Copilot fizetős felhasználóinak száma meghaladta a 30 milliót, szemben az egy negyedévvel korábbi 20 millióval és a nagyjából 26,9 milliós elemzői várakozással.

A befektetők beruházásokkal kapcsolatos aggodalmait is enyhítette a jelentés. A negyedéves tőkekiadás 41 milliárd dollár volt, ami éves alapon több mint 70 százalékos ugrást jelent, ám még így is elmaradt a 42,4 milliárd dolláros piaci várakozástól.

A CÉG AZ IDEI NAPTÁRI ÉVBEN TOVÁBBRA IS NAGYJÁBÓL 190 MILLIÁRD DOLLÁROS BERUHÁZÁSSAL SZÁMOL.

A Microsoft részvényei 3,1 százalékot ugrottak a piaczárás utáni kereskedésben.

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