Beszakadt a Meta profitja, zuhan az árfolyam

Ugyan erős bevételi számokat közölt a Meta a második negyedévben, a részvény mégis nagy eséssel reagált a gyorsjelentésre, miután a profit jelentősen elmaradt a várttól és a működési marzs is bezuhant. Az elszálló AI-költségek pedig egyre inkább aggasztják a befektetőket.

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A Meta árbevétele 60,8 milliárd dollárra emelkedett, ami 28 százalékos növekedést jelent év/év alapon, egyben pedig magasabb az előzetesen várt 60,2 milliárd dolláros értéknél.

Az egy részvényre jutó nyereség azonban mindössze 6,18 dollár lett a várt 7,22 dollárral szemben, a nettó eredmény pedig 15,8 milliárd dollár volt, ami éves szinten 14 százalékos csökkenésnek felel meg.

A működési marzs ennek nyomán a tavalyi 43 százalékról 31 százalékra esett vissza.

A profitromlás mögött részben egyszeri tételek állnak. A cég 2,4 milliárd dollárnyi, jogi eljárásokhoz kapcsolódó költséget számolt el a negyedévben, emellett a májusi létszámleépítéshez kötődő végkielégítések is nyomták az eredményt.

A tartósabb teher azonban továbbra is az AI-fejlesztések elképesztő számlája: a beruházások önmagában a negyedévben 31 milliárd dollárt tettek ki, a szabad cash flow pedig 784 millió dollárra apadt.

A vállalat az egész évre pedig már 130-145 milliárd dolláros tőkekiadással számol.



Viszonyításképpen, az első negyedévben a guidance még 125-145 milliárd dollár közötti sávról szólt.

A Reality Labs sem javított a képen: a virtuális és kiterjesztett valósággal foglalkozó divízió 4,62 milliárd dolláros működési veszteséget termelt a negyedévben.

A Meta a harmadik negyedévre 61-64 milliárd dolláros árbevételt vár, ami a 63,15 milliárdos piaci konszenzus alatt marad.

A gyengébb előrejelzésre, a szűkülő marzsra és az elszálló beruházásokra azonnal reagált a piac:

7 százalékot esett az árfolyam a szerdai piaczárás utáni kereskedésben.

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