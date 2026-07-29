Emelkednek a tőzsdék az esti tűzijáték előtt

Hatalmas előnye van a kecskeméti Mercedes-gyárnak a német üzemekkel szemben
A Mercedes kecskeméti üzeme a vállalat számításai szerint mintegy 70 százalékkal alacsonyabb költségszint mellett működik, mint a társaság németországi gyárai - írja a Welt. A jelentős különbség egyre fontosabb szerepet játszik a Mercedes termelési stratégiájában, miközben a német autógyártó további költségcsökkentésekkel és a gyártás átszervezésével próbál válaszolni az iparági nehézségekre.
Pluszban Európa
A gyenge ázsiai indikációk ellenáre emelkedéssel indul a nap az európai piacokon, a DAX 0,3 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, a spanyol piac viszont 0,2 százalékot esett.
Emelkedik a magyar tőzsde
Emelkedéssel indult a kereskedés a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol árfolyama erősödik, egyedül a Magyar Telekom gyengélkedik.
Nagyot emelt az OTP célárán a UBS
Újabb kedvező elemzői vélemény érkezett az OTP-re: a UBS jelentősen megemelte a bank részvényeire vonatkozó célárát. Az elmúlt hetekben több elemzőház is optimistábbá vált a magyar bankpapírral kapcsolatban, az elemzők a Luminor felvásárlásának bejelentését is értékelik.
Jelentett a Deutsche Bank, sikerült meglepnie az elemzőket
A Deutsche Bank a várakozásokat felülmúlva 10 százalékkal növelte második negyedéves nyereségét éves összevetésben, elsősorban a befektetési banki üzletág erős teljesítményének köszönhetően, amely hatékonyan ellensúlyozta a költségek növekedését.
Elképesztő növekedésben a világ egyik legnagyobb chipgyártója, a piacnak ez most mégis kevés
Nagyot esett az SK Hynix részvényárfolyama szerdán, miután a második negyedéves eredmények a robbanásszerű bevétel- és profitnövekedés ellenére elmaradtak az elemzők felfokozott várakozásaitól. A dél-koreai memóriagyártó árbevétele 79,32 billió von lett a várt 84 billió vonhoz képest, míg az üzemi eredménye 60,54 billió vont ért el a prognosztizált 64 billió von helyett - közölte a CNBC.
Óvatos mozgások jöhetnek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,99 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,3 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,78 százalékot esett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,06 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,12 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,09 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,47 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
A KSH a júniusi turisztikai adatokat publikálja. Amerikában viszont magyar idő szerint este jön a hét legjobban várt eseménye, a Fed kamatdöntése, illetve azt követően Kevin Warsh elnök sajtótájékoztatója. Az elmúlt hetekben az olajárak emelkedése miatt fokozódtak a tengerentúlon is a kamatemelési várakozások, bár most még „csak” 34%-os eséllyel árazza a piac a szigorítást, szeptember közepére már egyértelműen ebbe az irányba mutatnak az árazások. Így most elsősorban Warsh szavai lehetnek érdekesek, hogy elkezdi-e előkészíteni a közelgő kamatemelést, ez lehet hatással elsősorban a deviza- és kötvénypiacra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 41,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 747,32
|1,0%
|1,0%
|1,7%
|9,7%
|17,6%
|51,0%
|S&P 500
|7 428,78
|0,2%
|-1,1%
|1,0%
|8,5%
|16,3%
|68,8%
|Nasdaq
|27 763,13
|-1,0%
|-4,8%
|-4,7%
|10,0%
|18,9%
|84,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 364,92
|-4,0%
|-5,8%
|-10,1%
|23,9%
|52,1%
|126,1%
|Hang Seng
|25 310,85
|0,4%
|0,7%
|11,6%
|-1,2%
|-1,0%
|-0,6%
|CSI 300
|4 569,52
|-2,8%
|-3,6%
|-6,1%
|-1,3%
|10,5%
|-4,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 464,01
|0,4%
|1,8%
|3,2%
|4,0%
|6,2%
|63,5%
|CAC
|8 458,78
|0,6%
|1,1%
|0,9%
|3,8%
|8,4%
|28,0%
|FTSE
|10 871,02
|0,8%
|2,7%
|3,5%
|9,5%
|19,7%
|54,9%
|FTSE MIB
|51 698,19
|-0,7%
|-1,1%
|0,8%
|15,0%
|26,9%
|104,7%
|IBEX
|19 727
|-0,1%
|1,8%
|1,6%
|14,0%
|38,7%
|125,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 278,8
|-0,1%
|0,3%
|3,2%
|29,9%
|42,4%
|203,6%
|ATX
|6 334,06
|-0,3%
|-2,7%
|-1,1%
|18,9%
|38,9%
|80,9%
|PX
|2 672,56
|-0,5%
|2,3%
|4,4%
|-0,5%
|20,3%
|122,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 040
|-0,1%
|-0,1%
|0,5%
|31,2%
|61,9%
|189,6%
|Mol
|4 374
|-0,5%
|1,1%
|19,2%
|48,8%
|42,5%
|83,3%
|Richter
|11 680
|-0,5%
|-0,8%
|-4,7%
|18,4%
|11,8%
|46,2%
|Magyar Telekom
|2 750
|1,6%
|3,2%
|2,7%
|53,5%
|57,1%
|550,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,91
|-4,0%
|-6,0%
|15,1%
|41,3%
|19,3%
|11,8%
|Brent
|84,17
|-4,8%
|-7,6%
|16,9%
|38,3%
|20,0%
|12,5%
|Arany
|4 034,01
|-1,0%
|-1,0%
|-1,1%
|-6,7%
|21,9%
|123,9%
|Devizák
|EURHUF
|361,4750
|0,3%
|-0,1%
|2,2%
|-5,9%
|-9,1%
|0,2%
|USDHUF
|317,4732
|0,2%
|0,1%
|2,3%
|-2,9%
|-7,1%
|3,8%
|GBPHUF
|420,1350
|-0,2%
|-1,1%
|2,4%
|-4,7%
|-8,3%
|-0,7%
|EURUSD
|1,1386
|0,1%
|-0,2%
|-0,1%
|-3,1%
|-2,2%
|-3,5%
|USDJPY
|163,7100
|0,0%
|0,4%
|1,2%
|4,4%
|10,4%
|48,7%
|GBPUSD
|1,3292
|-0,1%
|-0,6%
|0,7%
|-1,2%
|-0,9%
|-4,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 850,53
|0,2%
|-4,0%
|6,4%
|-28,0%
|-45,9%
|59,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,6
|-0,9%
|-0,6%
|5,4%
|10,5%
|4,3%
|264,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3,08
|-0,6%
|-1,7%
|8,2%
|7,7%
|16,4%
|-726,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,47
|-0,6%
|0,3%
|7,2%
|-20,3%
|-22,9%
|87,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Krunja Photography
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