Felpattant az olajár

A közel-keleti feszültség kiéleződése nyomán szerdán több mint 2 százalékkal emelkedtek az olajárak, miután amerikai és szaúdi csapások érték Irakot, egy iráni rakétatámadást pedig elhárítottak az amerikai erők.

A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 2,1 százalékkal, 89,5 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI 3,5 százalékkal, 82,7 dollárra drágult a mai kereskedésben.

Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia szerdán csapásokat mért Irán-barát csoportokra Irakban, amelyeket a szaúdi olajlétesítmények ellen indított dróntámadásokkal vádolnak.

A csapásokra néhány órával azután került sor, hogy az amerikai hadsereg közlése szerint elhárítottak egy meglepetésszerű iráni támadást a térségben állomásozó csapatok ellen.

Az UBS elemzője szerint az újabb katonai akciók mellett az árakat az is emeli, hogy iráni tisztségviselők ismét a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom ellenőrzését hangoztatják, amely amúgy is jelentősen visszaesett. Egy vezető iráni tisztségviselő elmondta, hogy Teherán elutasította az ománi javaslatot a szoros közös regionális kezeléséről, ezzel meghiúsítva a hónapok óta tartó, az Öböl-térség kereskedelmét fojtogató patthelyzet feloldásának reményét.

A héten eddig mindössze néhány áruszállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, miközben a szaúdi olaj Ázsiába szállításának alternatív útvonalán, a Bab el-Mandeb-szoroson szerdán öt, kedden pedig 39 hajó kelt át. Ez utóbbi a július 19-e óta mért legmagasabb szám, vagyis az azt követő időszak csúcsa, hogy a jemeni húszi milicisták tengeri blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen.

A DBS Bank energiapiaci elemzési vezetője szerint a Brent ára a közeljövőben a 80 és 100 dollár közötti sávban ingadozhat a közel-keleti konfliktus alakulásának függvényében. Mivel a szakaszos tárgyalások nem vezettek a Hormuzi-szoros blokádjának teljes feloldásához, az árak még egy kedvezőbb forgatókönyv esetén is inkább a 80 dolláros szint körül alakulhatnak.

Az árakat az amerikai készletek apadása is támogatta, az Amerikai Kőolajintézet adatai szerint ugyanis a nyersolajkészletek a július 24-ével zárult héten mintegy 3,3 millió hordóval csökkentek. Ráadásul a Reuters értesülései szerint az OPEC+ várhatóan három hónapra, októbertől leállítja a kitermelés növelését, miután a csoport befejezi a korábbi önkéntes kitermeléscsökkentések kivezetését és a tervezett mennyiségek piacra történő visszavezetését.

Forrás: Reuters

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