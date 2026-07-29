  • Megjelenítés
FONTOS Döntött a Tisza-kormány: takarékossági programot hirdetett az állami cégeknél
Felpattant az olajár
Befektetés

Felpattant az olajár

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A közel-keleti feszültség kiéleződése nyomán szerdán több mint 2 százalékkal emelkedtek az olajárak, miután amerikai és szaúdi csapások érték Irakot, egy iráni rakétatámadást pedig elhárítottak az amerikai erők.

A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 2,1 százalékkal, 89,5 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI 3,5 százalékkal, 82,7 dollárra drágult a mai kereskedésben.

7fV3FtxH

Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia szerdán csapásokat mért Irán-barát csoportokra Irakban, amelyeket a szaúdi olajlétesítmények ellen indított dróntámadásokkal vádolnak.

A csapásokra néhány órával azután került sor, hogy az amerikai hadsereg közlése szerint elhárítottak egy meglepetésszerű iráni támadást a térségben állomásozó csapatok ellen.

Az UBS elemzője szerint az újabb katonai akciók mellett az árakat az is emeli, hogy iráni tisztségviselők ismét a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom ellenőrzését hangoztatják, amely amúgy is jelentősen visszaesett. Egy vezető iráni tisztségviselő elmondta, hogy Teherán elutasította az ománi javaslatot a szoros közös regionális kezeléséről, ezzel meghiúsítva a hónapok óta tartó, az Öböl-térség kereskedelmét fojtogató patthelyzet feloldásának reményét.

Még több Befektetés

Lefordultak a tőzsdék az esti tűzijáték előtt

Öröklési tévhitben él rengeteg magyar, nem a végrendelet az egyetlen megoldás

Készülnek a legrosszabbra a hatóságok: hatalmas összeomlást hozhat az új tőzsdei őrület

A héten eddig mindössze néhány áruszállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, miközben a szaúdi olaj Ázsiába szállításának alternatív útvonalán, a Bab el-Mandeb-szoroson szerdán öt, kedden pedig 39 hajó kelt át. Ez utóbbi a július 19-e óta mért legmagasabb szám, vagyis az azt követő időszak csúcsa, hogy a jemeni húszi milicisták tengeri blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen.

A DBS Bank energiapiaci elemzési vezetője szerint a Brent ára a közeljövőben a 80 és 100 dollár közötti sávban ingadozhat a közel-keleti konfliktus alakulásának függvényében. Mivel a szakaszos tárgyalások nem vezettek a Hormuzi-szoros blokádjának teljes feloldásához, az árak még egy kedvezőbb forgatókönyv esetén is inkább a 80 dolláros szint körül alakulhatnak.

Az árakat az amerikai készletek apadása is támogatta, az Amerikai Kőolajintézet adatai szerint ugyanis a nyersolajkészletek a július 24-ével zárult héten mintegy 3,3 millió hordóval csökkentek. Ráadásul a Reuters értesülései szerint az OPEC+ várhatóan három hónapra, októbertől leállítja a kitermelés növelését, miután a csoport befejezi a korábbi önkéntes kitermeléscsökkentések kivezetését és a tervezett mennyiségek piacra történő visszavezetését.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Menekülnek a befektetők a tech-papírokból, az is megvan, hogy hová
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility