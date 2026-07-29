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Jöhet a katapult az OTP-nél!

Az OTP árfolyama hetek óta kedvező képet mutat, de most egyszerre több olyan tényező is kezd összeállni, amely új lendületet adhat a részvénynek. A technikai kép javul, a fundamentumok is egyre erősebbek, miközben a piac egyelőre visszafogottan reagált az elmúlt napok fontos híreire. Mutatjuk, hol érdemes beszállni az OTP-be, és mikor érdemes eladni, ha mégsem lenne igazunk.

Jöhet a következő kör felfelé

Az OTP árfolyama az elmúlt hetekben látványosan kapaszkodott felfelé, de a grafikon alapján most egy még izgalmasabb helyzet kezd kirajzolódni. A részvény egy olyan technikai alakzatból próbál kitörni, amiből

akár nagyobb emelkedés, egy újabb emelkedő hullám jöhet.

Ha a kitörés megerősítést nyer, akkor a következő időszakban új történelmi csúcsok jöhetnek.

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