Jöhet a katapult az OTP-nél!

Jöhet a következő kör felfelé
Az OTP árfolyama az elmúlt hetekben látványosan kapaszkodott felfelé, de a grafikon alapján most egy még izgalmasabb helyzet kezd kirajzolódni. A részvény egy olyan technikai alakzatból próbál kitörni, amiből
akár nagyobb emelkedés, egy újabb emelkedő hullám jöhet.
Ha a kitörés megerősítést nyer, akkor a következő időszakban új történelmi csúcsok jöhetnek.
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