Készülnek a legrosszabbra a hatóságok: hatalmas összeomlást hozhat az új tőzsdei őrület

A világ legnagyobb befektetési bankjai jellemzően a londoni részlegükön keresztül finanszírozzák fedezeti alapokból álló ügyfeleik és más intézményi befektetőik ázsiai részvényvásárlásait. Ez a korábban szűk piaci szegmens jelenleg valóságos virágzását éli a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok szárnyaló tőzsdei értékelései miatt. Az ügyfélportfóliók értéke jelentősen megnőtt, ami egyre nagyobb tőkeáttételre és hitelfelvételre ösztönzi a piaci szereplőket.

A brit pénzintézeteket felügyelő Prudential Regulation Authority (PRA) célzott vizsgálatot indított a bankok londoni főbrókeri tevékenységével kapcsolatban, hogy feltárja, nem vállalnak-e túlzottan koncentrált ázsiai részvénykitettséget. A fedezeti alapok és más intézményi befektetők ugyanis egyre nagyobb összegeket fektetnek a mesterséges intelligenciát kiszolgáló félvezetőipar kulcsszereplőibe, például a dél-koreai SK Hynixbe, a tajvani TSMC-be és a kínai Cambricon Technologiesba.

A befektetői kereslet erejét jól mutatja, hogy a kínai memóriachip-gyártó CXMT részvényei 466 százalékkal emelkedtek a hétfői sanghaji tőzsdei bevezetésük során, amivel a vállalat piaci értéke rövid időre meghaladta a hongkongi Tencentét. Ezek a volatilis papírok azonban rendkívül gyorsan veszíthetnek az értékükből. Erre példa az SK Hynix árfolyama, amely kedden mintegy 15 százalékot zuhant, ezzel több mint 100 milliárd dollárt törölve a cég piaci értékéből. A tőkeáttételes pozíciókon elszenvedett gyors veszteségek komoly kockázatot jelentenek a hitelező bankok számára, és akár ügyfélcsődökhöz is vezethetnek.

A terület jövedelmezősége olyan magas, hogy az ázsiai régióból származó bevételek idén megelőzhetik az európaiakat több globális nagybanknál, köztük a Goldman Sachsnál, a JPMorgan Chase-nél és a Morgan Stanley-nél.

A brit jegybank azonban aggódik amiatt, hogy ezek az ázsiai részvények egyre nagyobb arányt képviselnek a londoni főbrókerek kitettségében,

ráadásul a pozíciók mindössze néhány, mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatra korlátozódnak.

Felmerült az a gyanú is, hogy az ügyfelek opciós ügyletek révén további rejtett kockázatokat vállalnak, míg mások ázsiai lakossági befektetőktől vonnak be forrásokat a kereskedési tevékenységükhöz, akik azonban piaci feszültség idején rendkívül gyorsan likvidálhatják pozícióikat. A vizsgálat eredményétől függően a jegybank hivatalos levélben fordulhat a pénzintézetek kockázatkezelési vezetőihez, de az is elképzelhető, hogy egy magas rangú szabályozó üzen majd beszédben a teljes szektornak, vagy közvetlen felügyeleti egyeztetések keretében rendezik a helyzetet. Túlzott kockázatvállalás megállapítása esetén a felügyelet megemelheti az érintett bankok számára kötelezően előírt likviditási rátát.

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