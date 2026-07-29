Kilőtt az olajár Donald Trump bejelentésére

Több ezren tüntettek az Audi gyárbezárása ellen
Több ezer Audi-dolgozó tüntetett szerdán a német autógyártó neckarsulmi üzemének lehetséges bezárása ellen, miközben az anyavállalat Volkswagen olyan csoportszintű átalakítást hajt végre, amely várhatóan több tízezer munkahely megszűnésével jár. A tiltakozás ráadásul azzal egy időben zajlott, hogy a rivális prémiummárka, a BMW is több ezer fős leépítést jelentett be. Ez újabb csapást jelent a német autóiparra, amelyet a magas költségek, az egyre erősödő kínai verseny és az amerikai védővámok fájdalmas szerkezetátalakításra kényszerítenek.
Ugrik az olaj
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok erőteljes megtorlócsapást fog végrehajtani Irán ellen, amiért ma hajnalban támadást indítottak egy jordániai amerikai bázis ellen. A bejelentés hatására jelentősen emelkedik az olajár, a Brent 4,5 százalékkal, a WTI pedig 6,4 százalékkal került feljebb.
Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok erőteljes megtorlócsapást fog végrehajtani Irán ellen, amiért ma hajnalban támadást indítottak egy jordániai amerikai bázis ellen.
Iránykeresés
Nem alakult ki egyértelmű irány az európai tőzsdéken délutánra, a DAX 0,4, a FTSE 100 0,3 százalékkal emelkedik, míg a CAC 40 0,5 százalékkal került lejjebb. A spanyol IBEX 35 a régió alulteljesítője 1,1 százalékos eséssel. A Stoxx 600 lényegében stagnál.
Masszív létszámcsökkentésre készül a BMW, több ezer dolgozó lehet érintett
A BMW önkéntes végkielégítési programot indít németországi dolgozói ezreinek, hogy karcsúbbá és versenyképesebbé váljon a kínai gyártókkal szemben. A németországi leépítés adja majd a világszerte tervezett, mintegy 8000 fős létszámcsökkentés nagy részét, ami a teljes munkaerőállomány nagyjából 5 százalékát érinti - tudósított a Bloomberg.
Lefordulás
Elfogyott a tőzsdék lendülete délelőtt, a kezdeti emelkedést követően a DAX már 0,4 százalékos mínuszban van, a CAC 0,7 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig stagnál. A magyar tőzsde lendülete ehhez képest kitart, a BUX 0,7 százalékos pluszban van.
Felpattant az olajár
A közel-keleti feszültség kiéleződése nyomán szerdán több mint 2 százalékkal emelkedtek az olajárak, miután amerikai és szaúdi csapások érték Irakot, egy iráni rakétatámadást pedig elhárítottak az amerikai erők.
Erős számokat tett közzé a legnagyobb svájci bank, szárnyal az árfolyam
A vártnál jobb, 17 százalékos profitnövekedésről számolt be a UBS a második negyedévben, és bejelentette, hogy legkésőbb a jövő év közepéig 3 milliárd dollár értékben vásárol vissza saját részvényeiből. A legnagyobb svájci bank részvényárfolyama 3,1%-os emelkedést mutat a svájci tőzsdén.
Kapkodták a 911-est, megugrott a Porsche profitja
A Porsche a magasabb profitmarzsú 911-es sportautók felé tolta el az eladásait, ami segített a luxusautó-gyártónak megőrizni jövedelmezőségét és tartani az éves célkitűzéseit - közölte a Bloomberg.
Hatalmas előnye van a kecskeméti Mercedes-gyárnak a német üzemekkel szemben
A Mercedes kecskeméti üzeme a vállalat számításai szerint mintegy 70 százalékkal alacsonyabb költségszint mellett működik, mint a társaság németországi gyárai - írja a Welt. A jelentős különbség egyre fontosabb szerepet játszik a Mercedes termelési stratégiájában, miközben a német autógyártó további költségcsökkentésekkel és a gyártás átszervezésével próbál válaszolni az iparági nehézségekre.
Pluszban Európa
A gyenge ázsiai indikációk ellenáre emelkedéssel indul a nap az európai piacokon, a DAX 0,3 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, a spanyol piac viszont 0,2 százalékot esett.
Emelkedik a magyar tőzsde
Emelkedéssel indult a kereskedés a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol árfolyama erősödik, egyedül a Magyar Telekom gyengélkedik.
Nagyot emelt az OTP célárán a UBS
Újabb kedvező elemzői vélemény érkezett az OTP-re: a UBS jelentősen megemelte a bank részvényeire vonatkozó célárát. Az elmúlt hetekben több elemzőház is optimistábbá vált a magyar bankpapírral kapcsolatban, az elemzők a Luminor felvásárlásának bejelentését is értékelik.
Jelentett a Deutsche Bank, sikerült meglepnie az elemzőket
A Deutsche Bank a várakozásokat felülmúlva 10 százalékkal növelte második negyedéves nyereségét éves összevetésben, elsősorban a befektetési banki üzletág erős teljesítményének köszönhetően, amely hatékonyan ellensúlyozta a költségek növekedését.
Elképesztő növekedésben a világ egyik legnagyobb chipgyártója, a piacnak ez most mégis kevés
Nagyot esett az SK Hynix részvényárfolyama szerdán, miután a második negyedéves eredmények a robbanásszerű bevétel- és profitnövekedés ellenére elmaradtak az elemzők felfokozott várakozásaitól. A dél-koreai memóriagyártó árbevétele 79,32 billió von lett a várt 84 billió vonhoz képest, míg az üzemi eredménye 60,54 billió vont ért el a prognosztizált 64 billió von helyett - közölte a CNBC.
Óvatos mozgások jöhetnek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,99 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,3 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,78 százalékot esett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,06 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,12 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,09 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,47 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
A KSH a júniusi turisztikai adatokat publikálja. Amerikában viszont magyar idő szerint este jön a hét legjobban várt eseménye, a Fed kamatdöntése, illetve azt követően Kevin Warsh elnök sajtótájékoztatója. Az elmúlt hetekben az olajárak emelkedése miatt fokozódtak a tengerentúlon is a kamatemelési várakozások, bár most még „csak” 34%-os eséllyel árazza a piac a szigorítást, szeptember közepére már egyértelműen ebbe az irányba mutatnak az árazások. Így most elsősorban Warsh szavai lehetnek érdekesek, hogy elkezdi-e előkészíteni a közelgő kamatemelést, ez lehet hatással elsősorban a deviza- és kötvénypiacra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 41,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 747,32
|1,0%
|1,0%
|1,7%
|9,7%
|17,6%
|51,0%
|S&P 500
|7 428,78
|0,2%
|-1,1%
|1,0%
|8,5%
|16,3%
|68,8%
|Nasdaq
|27 763,13
|-1,0%
|-4,8%
|-4,7%
|10,0%
|18,9%
|84,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 364,92
|-4,0%
|-5,8%
|-10,1%
|23,9%
|52,1%
|126,1%
|Hang Seng
|25 310,85
|0,4%
|0,7%
|11,6%
|-1,2%
|-1,0%
|-0,6%
|CSI 300
|4 569,52
|-2,8%
|-3,6%
|-6,1%
|-1,3%
|10,5%
|-4,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 464,01
|0,4%
|1,8%
|3,2%
|4,0%
|6,2%
|63,5%
|CAC
|8 458,78
|0,6%
|1,1%
|0,9%
|3,8%
|8,4%
|28,0%
|FTSE
|10 871,02
|0,8%
|2,7%
|3,5%
|9,5%
|19,7%
|54,9%
|FTSE MIB
|51 698,19
|-0,7%
|-1,1%
|0,8%
|15,0%
|26,9%
|104,7%
|IBEX
|19 727
|-0,1%
|1,8%
|1,6%
|14,0%
|38,7%
|125,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 278,8
|-0,1%
|0,3%
|3,2%
|29,9%
|42,4%
|203,6%
|ATX
|6 334,06
|-0,3%
|-2,7%
|-1,1%
|18,9%
|38,9%
|80,9%
|PX
|2 672,56
|-0,5%
|2,3%
|4,4%
|-0,5%
|20,3%
|122,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 040
|-0,1%
|-0,1%
|0,5%
|31,2%
|61,9%
|189,6%
|Mol
|4 374
|-0,5%
|1,1%
|19,2%
|48,8%
|42,5%
|83,3%
|Richter
|11 680
|-0,5%
|-0,8%
|-4,7%
|18,4%
|11,8%
|46,2%
|Magyar Telekom
|2 750
|1,6%
|3,2%
|2,7%
|53,5%
|57,1%
|550,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,91
|-4,0%
|-6,0%
|15,1%
|41,3%
|19,3%
|11,8%
|Brent
|84,17
|-4,8%
|-7,6%
|16,9%
|38,3%
|20,0%
|12,5%
|Arany
|4 034,01
|-1,0%
|-1,0%
|-1,1%
|-6,7%
|21,9%
|123,9%
|Devizák
|EURHUF
|361,4750
|0,3%
|-0,1%
|2,2%
|-5,9%
|-9,1%
|0,2%
|USDHUF
|317,4732
|0,2%
|0,1%
|2,3%
|-2,9%
|-7,1%
|3,8%
|GBPHUF
|420,1350
|-0,2%
|-1,1%
|2,4%
|-4,7%
|-8,3%
|-0,7%
|EURUSD
|1,1386
|0,1%
|-0,2%
|-0,1%
|-3,1%
|-2,2%
|-3,5%
|USDJPY
|163,7100
|0,0%
|0,4%
|1,2%
|4,4%
|10,4%
|48,7%
|GBPUSD
|1,3292
|-0,1%
|-0,6%
|0,7%
|-1,2%
|-0,9%
|-4,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 850,53
|0,2%
|-4,0%
|6,4%
|-28,0%
|-45,9%
|59,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,6
|-0,9%
|-0,6%
|5,4%
|10,5%
|4,3%
|264,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3,08
|-0,6%
|-1,7%
|8,2%
|7,7%
|16,4%
|-726,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,47
|-0,6%
|0,3%
|7,2%
|-20,3%
|-22,9%
|87,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Krunja Photography
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