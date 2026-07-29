  • Megjelenítés
FONTOS Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt
Kilőtt az olajár Donald Trump bejelentésére
Befektetés

Kilőtt az olajár Donald Trump bejelentésére

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Komoly eladási hullám söpört végig szerda reggel az ázsiai tőzsdéken, miután ismét felerősödtek az AI-részvények magas értékeltségével és a technológiai cégek elszálló beruházásaival kapcsolatos aggodalmak. A dél-koreai Kospi 6 százalékkal került lejjebb, az SK Hynix pedig a várakozásokat alulmúló gyorsjelentés után 12 százalékot zuhant. Európában ezzel szemben pozitív elmozdulásokkal indult a nap, délelőtt azonban itt is megérkezett a lefordulás, délutánra pedig iránykeresés alakult ki. Eközben a befektetők a ma este érkező Microsoft- és Meta-jelentésekre, valamint a Fed kamatdöntésére várnak. A közel-keleti feszültségek újbóli kiéleződése közben ismét kilőtt az olaj ára.
Megosztás

Több ezren tüntettek az Audi gyárbezárása ellen

Több ezer Audi-dolgozó tüntetett szerdán a német autógyártó neckarsulmi üzemének lehetséges bezárása ellen, miközben az anyavállalat Volkswagen olyan csoportszintű átalakítást hajt végre, amely várhatóan több tízezer munkahely megszűnésével jár. A tiltakozás ráadásul azzal egy időben zajlott, hogy a rivális prémiummárka, a BMW is több ezer fős leépítést jelentett be. Ez újabb csapást jelent a német autóiparra, amelyet a magas költségek, az egyre erősödő kínai verseny és az amerikai védővámok fájdalmas szerkezetátalakításra kényszerítenek.

Tovább a cikkhez
Több ezren tüntettek az Audi gyárbezárása ellen
Megosztás

Ugrik az olaj

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok erőteljes megtorlócsapást fog végrehajtani Irán ellen, amiért ma hajnalban támadást indítottak egy jordániai amerikai bázis ellen. A bejelentés hatására jelentősen emelkedik az olajár, a Brent 4,5 százalékkal, a WTI pedig 6,4 százalékkal került feljebb.

higuAnuZ
Megosztás

Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok erőteljes megtorlócsapást fog végrehajtani Irán ellen, amiért ma hajnalban támadást indítottak egy jordániai amerikai bázis ellen.

Tovább a cikkhez
Trump bejelentette: Amerika indítja a támadást - Rommá fogják bombázni Iránt
Megosztás

Iránykeresés

Nem alakult ki egyértelmű irány az európai tőzsdéken délutánra, a DAX 0,4, a FTSE 100 0,3 százalékkal emelkedik, míg a CAC 40 0,5 százalékkal került lejjebb. A spanyol IBEX 35 a régió alulteljesítője 1,1 százalékos eséssel. A Stoxx 600 lényegében stagnál.

FNRUMgjY
Megosztás

Masszív létszámcsökkentésre készül a BMW, több ezer dolgozó lehet érintett

A BMW önkéntes végkielégítési programot indít németországi dolgozói ezreinek, hogy karcsúbbá és versenyképesebbé váljon a kínai gyártókkal szemben. A németországi leépítés adja majd a világszerte tervezett, mintegy 8000 fős létszámcsökkentés nagy részét, ami a teljes munkaerőállomány nagyjából 5 százalékát érinti - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Masszív létszámcsökkentésre készül a BMW, több ezer dolgozó lehet érintett
Megosztás

Lefordulás

Elfogyott a tőzsdék lendülete délelőtt, a kezdeti emelkedést követően a DAX már 0,4 százalékos mínuszban van, a CAC 0,7 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig stagnál. A magyar tőzsde lendülete ehhez képest kitart, a BUX 0,7 százalékos pluszban van.

TpIIMXEn
Megosztás

Felpattant az olajár

A közel-keleti feszültség kiéleződése nyomán szerdán több mint 2 százalékkal emelkedtek az olajárak, miután amerikai és szaúdi csapások érték Irakot, egy iráni rakétatámadást pedig elhárítottak az amerikai erők.

Tovább a cikkhez
Felpattant az olajár
Megosztás

Erős számokat tett közzé a legnagyobb svájci bank, szárnyal az árfolyam

A vártnál jobb, 17 százalékos profitnövekedésről számolt be a UBS a második negyedévben, és bejelentette, hogy legkésőbb a jövő év közepéig 3 milliárd dollár értékben vásárol vissza saját részvényeiből. A legnagyobb svájci bank részvényárfolyama 3,1%-os emelkedést mutat a svájci tőzsdén.

Tovább a cikkhez
Erős számokat tett közzé a legnagyobb svájci bank, szárnyal az árfolyam
Megosztás

Kapkodták a 911-est, megugrott a Porsche profitja

A Porsche a magasabb profitmarzsú 911-es sportautók felé tolta el az eladásait, ami segített a luxusautó-gyártónak megőrizni jövedelmezőségét és tartani az éves célkitűzéseit - közölte a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Kapkodták a 911-est, megugrott a Porsche profitja
Megosztás

Hatalmas előnye van a kecskeméti Mercedes-gyárnak a német üzemekkel szemben

A Mercedes kecskeméti üzeme a vállalat számításai szerint mintegy 70 százalékkal alacsonyabb költségszint mellett működik, mint a társaság németországi gyárai - írja a Welt. A jelentős különbség egyre fontosabb szerepet játszik a Mercedes termelési stratégiájában, miközben a német autógyártó további költségcsökkentésekkel és a gyártás átszervezésével próbál válaszolni az iparági nehézségekre.

Tovább a cikkhez
Hatalmas előnye van a kecskeméti Mercedes-gyárnak a német üzemekkel szemben
Megosztás

Pluszban Európa

A gyenge ázsiai indikációk ellenáre emelkedéssel indul a nap az európai piacokon, a DAX 0,3 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, a spanyol piac viszont 0,2 százalékot esett.

FtjdSnfv
Megosztás

Emelkedik a magyar tőzsde

Emelkedéssel indult a kereskedés a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol árfolyama erősödik, egyedül a Magyar Telekom gyengélkedik.

Tovább a cikkhez
Emelkedik a magyar tőzsde
Megosztás

Nagyot emelt az OTP célárán a UBS

Újabb kedvező elemzői vélemény érkezett az OTP-re: a UBS jelentősen megemelte a bank részvényeire vonatkozó célárát. Az elmúlt hetekben több elemzőház is optimistábbá vált a magyar bankpapírral kapcsolatban, az elemzők a Luminor felvásárlásának bejelentését is értékelik.

Tovább a cikkhez
Nagyot emelt az OTP célárán a UBS
Megosztás

Jelentett a Deutsche Bank, sikerült meglepnie az elemzőket

A Deutsche Bank a várakozásokat felülmúlva 10 százalékkal növelte második negyedéves nyereségét éves összevetésben, elsősorban a befektetési banki üzletág erős teljesítményének köszönhetően, amely hatékonyan ellensúlyozta a költségek növekedését.

Tovább a cikkhez
Jelentett a Deutsche Bank, sikerült meglepnie az elemzőket
Megosztás

Elképesztő növekedésben a világ egyik legnagyobb chipgyártója, a piacnak ez most mégis kevés

Nagyot esett az SK Hynix részvényárfolyama szerdán, miután a második negyedéves eredmények a robbanásszerű bevétel- és profitnövekedés ellenére elmaradtak az elemzők felfokozott várakozásaitól. A dél-koreai memóriagyártó árbevétele 79,32 billió von lett a várt 84 billió vonhoz képest, míg az üzemi eredménye 60,54 billió vont ért el a prognosztizált 64 billió von helyett - közölte a CNBC.

Tovább a cikkhez
Elképesztő növekedésben a világ egyik legnagyobb chipgyártója, a piacnak ez most mégis kevés
Megosztás

Óvatos mozgások jöhetnek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,99 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,3 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,78 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,06 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,12 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,09 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,47 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

A KSH a júniusi turisztikai adatokat publikálja. Amerikában viszont magyar idő szerint este jön a hét legjobban várt eseménye, a Fed kamatdöntése, illetve azt követően Kevin Warsh elnök sajtótájékoztatója. Az elmúlt hetekben az olajárak emelkedése miatt fokozódtak a tengerentúlon is a kamatemelési várakozások, bár most még „csak” 34%-os eséllyel árazza a piac a szigorítást, szeptember közepére már egyértelműen ebbe az irányba mutatnak az árazások. Így most elsősorban Warsh szavai lehetnek érdekesek, hogy elkezdi-e előkészíteni a közelgő kamatemelést, ez lehet hatással elsősorban a deviza- és kötvénypiacra.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 41,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 747,32 1,0% 1,0% 1,7% 9,7% 17,6% 51,0%
S&P 500 7 428,78 0,2% -1,1% 1,0% 8,5% 16,3% 68,8%
Nasdaq 27 763,13 -1,0% -4,8% -4,7% 10,0% 18,9% 84,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 364,92 -4,0% -5,8% -10,1% 23,9% 52,1% 126,1%
Hang Seng 25 310,85 0,4% 0,7% 11,6% -1,2% -1,0% -0,6%
CSI 300 4 569,52 -2,8% -3,6% -6,1% -1,3% 10,5% -4,0%
Európai részvényindexek              
DAX 25 464,01 0,4% 1,8% 3,2% 4,0% 6,2% 63,5%
CAC 8 458,78 0,6% 1,1% 0,9% 3,8% 8,4% 28,0%
FTSE 10 871,02 0,8% 2,7% 3,5% 9,5% 19,7% 54,9%
FTSE MIB 51 698,19 -0,7% -1,1% 0,8% 15,0% 26,9% 104,7%
IBEX 19 727 -0,1% 1,8% 1,6% 14,0% 38,7% 125,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 144 278,8 -0,1% 0,3% 3,2% 29,9% 42,4% 203,6%
ATX 6 334,06 -0,3% -2,7% -1,1% 18,9% 38,9% 80,9%
PX 2 672,56 -0,5% 2,3% 4,4% -0,5% 20,3% 122,6%
Magyar blue chipek              
OTP 46 040 -0,1% -0,1% 0,5% 31,2% 61,9% 189,6%
Mol 4 374 -0,5% 1,1% 19,2% 48,8% 42,5% 83,3%
Richter 11 680 -0,5% -0,8% -4,7% 18,4% 11,8% 46,2%
Magyar Telekom 2 750 1,6% 3,2% 2,7% 53,5% 57,1% 550,9%
Nyersanyagok              
WTI 80,91 -4,0% -6,0% 15,1% 41,3% 19,3% 11,8%
Brent 84,17 -4,8% -7,6% 16,9% 38,3% 20,0% 12,5%
Arany 4 034,01 -1,0% -1,0% -1,1% -6,7% 21,9% 123,9%
Devizák              
EURHUF 361,4750 0,3% -0,1% 2,2% -5,9% -9,1% 0,2%
USDHUF 317,4732 0,2% 0,1% 2,3% -2,9% -7,1% 3,8%
GBPHUF 420,1350 -0,2% -1,1% 2,4% -4,7% -8,3% -0,7%
EURUSD 1,1386 0,1% -0,2% -0,1% -3,1% -2,2% -3,5%
USDJPY 163,7100 0,0% 0,4% 1,2% 4,4% 10,4% 48,7%
GBPUSD 1,3292 -0,1% -0,6% 0,7% -1,2% -0,9% -4,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 850,53 0,2% -4,0% 6,4% -28,0% -45,9% 59,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,6 -0,9% -0,6% 5,4% 10,5% 4,3% 264,5%
10 éves német állampapírhozam 3,08 -0,6% -1,7% 8,2% 7,7% 16,4% -726,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,47 -0,6% 0,3% 7,2% -20,3% -22,9% 87,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Zuhan az amerikai infláció, a dollár mégsem esik: két tényező tartja sakkban a piacot

Most dől el az irány a népszerű befektetésben, erre figyel most mindenki

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Címlapkép forrása: Krunja Photography

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Pattanásig feszült a helyzet a térségben: Amerika azonnal oda vezényelte a USS George Washington repülőgép-hordozót
Öröklési tévhitben él rengeteg magyar, nem a végrendelet az egyetlen megoldás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility