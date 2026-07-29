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Lefordultak a tőzsdék az esti tűzijáték előtt
Befektetés

Lefordultak a tőzsdék az esti tűzijáték előtt

Portfolio
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Komoly eladási hullám söpört végig szerda reggel az ázsiai tőzsdéken, miután ismét felerősödtek az AI-részvények magas értékeltségével és a technológiai cégek elszálló beruházásaival kapcsolatos aggodalmak. A dél-koreai Kospi 6 százalékkal került lejjebb, az SK Hynix pedig a várakozásokat alulmúló gyorsjelentés után 12 százalékot zuhant. Európában ezzel szemben pozitív elmozdulásokkal indult a nap, délelőtt azonban itt is megérkezett a lefordulás. Eközben a befektetők a ma este érkező Microsoft- és Meta-jelentésekre, valamint a Fed kamatdöntésére várnak. A közel-keleti feszültségek újbóli kiéleződése közben ismét emelkedik az olaj ára.
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Lefordulás

Elfogyott a tőzsdék lendülete délelőtt, a kezdeti emelkedést követően a DAX már 0,4 százalékos mínuszban van, a CAC 0,7 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig stagnál. A magyar tőzsde lendülete ehhez képest kitart, a BUX 0,7 százalékos pluszban van.

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Felpattant az olajár

A közel-keleti feszültség kiéleződése nyomán szerdán több mint 2 százalékkal emelkedtek az olajárak, miután amerikai és szaúdi csapások érték Irakot, egy iráni rakétatámadást pedig elhárítottak az amerikai erők.

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Felpattant az olajár
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Erős számokat tett közzé a legnagyobb svájci bank, szárnyal az árfolyam

A vártnál jobb, 17 százalékos profitnövekedésről számolt be a UBS a második negyedévben, és bejelentette, hogy legkésőbb a jövő év közepéig 3 milliárd dollár értékben vásárol vissza saját részvényeiből. A legnagyobb svájci bank részvényárfolyama 3,1%-os emelkedést mutat a svájci tőzsdén.

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Erős számokat tett közzé a legnagyobb svájci bank, szárnyal az árfolyam
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Kapkodták a 911-est, megugrott a Porsche profitja

A Porsche a magasabb profitmarzsú 911-es sportautók felé tolta el az eladásait, ami segített a luxusautó-gyártónak megőrizni jövedelmezőségét és tartani az éves célkitűzéseit - közölte a Bloomberg.

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Kapkodták a 911-est, megugrott a Porsche profitja
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Hatalmas előnye van a kecskeméti Mercedes-gyárnak a német üzemekkel szemben

A Mercedes kecskeméti üzeme a vállalat számításai szerint mintegy 70 százalékkal alacsonyabb költségszint mellett működik, mint a társaság németországi gyárai - írja a Welt. A jelentős különbség egyre fontosabb szerepet játszik a Mercedes termelési stratégiájában, miközben a német autógyártó további költségcsökkentésekkel és a gyártás átszervezésével próbál válaszolni az iparági nehézségekre.

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Hatalmas előnye van a kecskeméti Mercedes-gyárnak a német üzemekkel szemben
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Pluszban Európa

A gyenge ázsiai indikációk ellenáre emelkedéssel indul a nap az európai piacokon, a DAX 0,3 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, a spanyol piac viszont 0,2 százalékot esett.

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Emelkedik a magyar tőzsde

Emelkedéssel indult a kereskedés a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol árfolyama erősödik, egyedül a Magyar Telekom gyengélkedik.

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Emelkedik a magyar tőzsde
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Nagyot emelt az OTP célárán a UBS

Újabb kedvező elemzői vélemény érkezett az OTP-re: a UBS jelentősen megemelte a bank részvényeire vonatkozó célárát. Az elmúlt hetekben több elemzőház is optimistábbá vált a magyar bankpapírral kapcsolatban, az elemzők a Luminor felvásárlásának bejelentését is értékelik.

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Nagyot emelt az OTP célárán a UBS
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Jelentett a Deutsche Bank, sikerült meglepnie az elemzőket

A Deutsche Bank a várakozásokat felülmúlva 10 százalékkal növelte második negyedéves nyereségét éves összevetésben, elsősorban a befektetési banki üzletág erős teljesítményének köszönhetően, amely hatékonyan ellensúlyozta a költségek növekedését.

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Jelentett a Deutsche Bank, sikerült meglepnie az elemzőket
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Elképesztő növekedésben a világ egyik legnagyobb chipgyártója, a piacnak ez most mégis kevés

Nagyot esett az SK Hynix részvényárfolyama szerdán, miután a második negyedéves eredmények a robbanásszerű bevétel- és profitnövekedés ellenére elmaradtak az elemzők felfokozott várakozásaitól. A dél-koreai memóriagyártó árbevétele 79,32 billió von lett a várt 84 billió vonhoz képest, míg az üzemi eredménye 60,54 billió vont ért el a prognosztizált 64 billió von helyett - közölte a CNBC.

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Elképesztő növekedésben a világ egyik legnagyobb chipgyártója, a piacnak ez most mégis kevés
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Óvatos mozgások jöhetnek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,99 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,3 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,78 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,06 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,12 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,09 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,47 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

A KSH a júniusi turisztikai adatokat publikálja. Amerikában viszont magyar idő szerint este jön a hét legjobban várt eseménye, a Fed kamatdöntése, illetve azt követően Kevin Warsh elnök sajtótájékoztatója. Az elmúlt hetekben az olajárak emelkedése miatt fokozódtak a tengerentúlon is a kamatemelési várakozások, bár most még „csak” 34%-os eséllyel árazza a piac a szigorítást, szeptember közepére már egyértelműen ebbe az irányba mutatnak az árazások. Így most elsősorban Warsh szavai lehetnek érdekesek, hogy elkezdi-e előkészíteni a közelgő kamatemelést, ez lehet hatással elsősorban a deviza- és kötvénypiacra.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 41,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 747,32 1,0% 1,0% 1,7% 9,7% 17,6% 51,0%
S&P 500 7 428,78 0,2% -1,1% 1,0% 8,5% 16,3% 68,8%
Nasdaq 27 763,13 -1,0% -4,8% -4,7% 10,0% 18,9% 84,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 364,92 -4,0% -5,8% -10,1% 23,9% 52,1% 126,1%
Hang Seng 25 310,85 0,4% 0,7% 11,6% -1,2% -1,0% -0,6%
CSI 300 4 569,52 -2,8% -3,6% -6,1% -1,3% 10,5% -4,0%
Európai részvényindexek              
DAX 25 464,01 0,4% 1,8% 3,2% 4,0% 6,2% 63,5%
CAC 8 458,78 0,6% 1,1% 0,9% 3,8% 8,4% 28,0%
FTSE 10 871,02 0,8% 2,7% 3,5% 9,5% 19,7% 54,9%
FTSE MIB 51 698,19 -0,7% -1,1% 0,8% 15,0% 26,9% 104,7%
IBEX 19 727 -0,1% 1,8% 1,6% 14,0% 38,7% 125,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 144 278,8 -0,1% 0,3% 3,2% 29,9% 42,4% 203,6%
ATX 6 334,06 -0,3% -2,7% -1,1% 18,9% 38,9% 80,9%
PX 2 672,56 -0,5% 2,3% 4,4% -0,5% 20,3% 122,6%
Magyar blue chipek              
OTP 46 040 -0,1% -0,1% 0,5% 31,2% 61,9% 189,6%
Mol 4 374 -0,5% 1,1% 19,2% 48,8% 42,5% 83,3%
Richter 11 680 -0,5% -0,8% -4,7% 18,4% 11,8% 46,2%
Magyar Telekom 2 750 1,6% 3,2% 2,7% 53,5% 57,1% 550,9%
Nyersanyagok              
WTI 80,91 -4,0% -6,0% 15,1% 41,3% 19,3% 11,8%
Brent 84,17 -4,8% -7,6% 16,9% 38,3% 20,0% 12,5%
Arany 4 034,01 -1,0% -1,0% -1,1% -6,7% 21,9% 123,9%
Devizák              
EURHUF 361,4750 0,3% -0,1% 2,2% -5,9% -9,1% 0,2%
USDHUF 317,4732 0,2% 0,1% 2,3% -2,9% -7,1% 3,8%
GBPHUF 420,1350 -0,2% -1,1% 2,4% -4,7% -8,3% -0,7%
EURUSD 1,1386 0,1% -0,2% -0,1% -3,1% -2,2% -3,5%
USDJPY 163,7100 0,0% 0,4% 1,2% 4,4% 10,4% 48,7%
GBPUSD 1,3292 -0,1% -0,6% 0,7% -1,2% -0,9% -4,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 850,53 0,2% -4,0% 6,4% -28,0% -45,9% 59,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,6 -0,9% -0,6% 5,4% 10,5% 4,3% 264,5%
10 éves német állampapírhozam 3,08 -0,6% -1,7% 8,2% 7,7% 16,4% -726,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,47 -0,6% 0,3% 7,2% -20,3% -22,9% 87,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Krunja Photography

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