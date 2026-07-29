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Meddig eshet a Micron?

Hosszú évek óta legrosszabb egyhónapos teljesítményük felé tartanak az amerikai chiprészvények. Óriási mínuszokat láthatunk. Mostani elemzésünkben a Micronnal fogunk foglalkozni, amelynek árfolyama a mélypontján már közel 40 százalékkal került lejjebb az egy hónappal ezelőtti csúcsától  

Júniusi csúcsáról a keddi záróig mintegy 35 százalékot esett a Micron, villámgyorsan esnek el a legfontosabb technikai szintek is a részvényben.

Ennek kapcsán most azt vizsgáljuk meg, hogy

meddig eshet még az árfolyam?

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