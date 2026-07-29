Meddig eshet a Micron?

Júniusi csúcsáról a keddi záróig mintegy 35 százalékot esett a Micron, villámgyorsan esnek el a legfontosabb technikai szintek is a részvényben.
Ennek kapcsán most azt vizsgáljuk meg, hogy
meddig eshet még az árfolyam?
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