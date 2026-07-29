Nagyot emelt az OTP célárán a UBS

Az OTP az elmúlt időszakban ismét a magyar tőzsde egyik legfontosabb sztorijává vált. A bankpapír teljesítményét az erős eredmények mellett az akvizíciós várakozások és az egyre kedvezőbb elemzői vélemények is támogatják.
A jelentős árfolyam-emelkedés ellenére több elemzőház továbbra is lát felértékelődési lehetőséget a részvényben. Az elmúlt hónapokban sorra érkeztek a magasabb célárak, miközben a vételi ajánlások is jellemzően megmaradtak.
Ebbe a sorba illeszkedik a UBS friss elemzése is, a bank látványosan megemelte az OTP részvényeire vonatkozó várakozását.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés