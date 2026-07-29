Nagyot emelt az OTP célárán a UBS

Újabb kedvező elemzői vélemény érkezett az OTP-re: a UBS jelentősen megemelte a bank részvényeire vonatkozó célárát. Az elmúlt hetekben több elemzőház is optimistábbá vált a magyar bankpapírral kapcsolatban, az elemzők a Luminor felvásárlásának bejelentését is értékelik.

Az OTP az elmúlt időszakban ismét a magyar tőzsde egyik legfontosabb sztorijává vált. A bankpapír teljesítményét az erős eredmények mellett az akvizíciós várakozások és az egyre kedvezőbb elemzői vélemények is támogatják.

A jelentős árfolyam-emelkedés ellenére több elemzőház továbbra is lát felértékelődési lehetőséget a részvényben. Az elmúlt hónapokban sorra érkeztek a magasabb célárak, miközben a vételi ajánlások is jellemzően megmaradtak.

Ebbe a sorba illeszkedik a UBS friss elemzése is, a bank látványosan megemelte az OTP részvényeire vonatkozó várakozását.