Öröklési tévhitben él rengeteg magyar, nem a végrendelet az egyetlen megoldás

A lapnak nyilatkozó Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének főtitkára elmondta: az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető vagyonelem. Ha azonban a pénztártag korábban haláleseti kedvezményezettet jelölt meg, az összeg nem válik a hagyaték részévé, hanem közvetlenül a kedvezményezettet illeti meg. Ez

jelentősen gyorsíthatja a kifizetést, akár még a hagyatéki eljárás lezárása előtt is pénzhez juthat a jogosult.

Más a helyzet, ha nincs megjelölt kedvezményezett: ilyenkor az örökösöknek kell intézkedniük, bejelenteniük a halálesetet a pénztárnak, szükség esetén bemutatni a halotti anyakönyvi kivonatot, majd benyújtani a jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzést. Csak ezt követően fizethető ki a megtakarítás az örökösöknek. Kravalik szerint az ÖPOSZ nem vezet statisztikát arról, mennyien nem jelölnek kedvezményezettet, de a legtöbb pénztárnál ez már a belépési nyilatkozat része.

A főtitkár arra is kitért, hogy ha a pénztár nem értesül a tag haláláról, a megtakarítás akár hosszabb ideig rendezetlenül maradhat. Ha viszont tudomást szerez az elhalálozásról, a Belügyminisztérium nyilvántartásában ellenőrizheti azt, és ha nem jelentkezik jogosult örökös, a pénz végső soron bírói letétbe kerülhet. Kravalik szerint ezért

a hozzátartozók helyzetét leginkább az könnyíti meg, ha a pénztártag időben megjelöli a haláleseti kedvezményezettet.

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