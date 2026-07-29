Sikerült megállítani a tőkemenekítést, történelmi csúcson a kezelt vagyon a kulcsfontosságú alapkezelőnél

A londoni tőzsdén jegyzett, a FTSE 250 indexben szereplő vállalatcsoport kedden 2,3 milliárd dolláros nettó tőkebeáramlásról számolt be az abszolút hozamú üzletágában.

Ez a divízió arra törekszik, hogy bármilyen piaci környezetben pozitív hozamot érjen el –

amiért cserébe magasabb díjakat számít fel –, és a teljesítménye az egyik legfontosabb mutatónak számít a befektetők számára. A második negyedéves eredmény több veszteséges negyedév után hozott fordulatot, miután a társaság legjövedelmezőbb fedezeti alapstratégiái a rendkívül hullámzó, volatilis 2025-ös évben gyengén teljesítettek, ami korábban a nyereséget és a részvényárfolyamot is visszavetette.

A teljesítmény azóta jelentősen javult, így az első hat hónap adózás előtti eredménye az egy évvel korábbi 77 millió dollárról 264 millió dollárra ugrott. A Man Group leginkább az AHL nevű fedezetialap-egységéről ismert, amely az 1980-as években a kvantitatív, azaz számítógépes és matematikai modellekre épülő befektetések egyik úttörőjének számított. Az ilyen stratégiák teljesítménye ugyanakkor rendkívül ingadozó, ami heves részvényárfolyam-mozgásokat is előidéz, mivel a befektetők számolnak a sikerdíjak és a profit hullámzásával.

Robyn Grew vezérigazgató vezetése alatt a társaság más területek felé is nyitott a diverzifikáció jegyében, így a piaci referenciaindexek felülteljesítésére törekvő, hagyományos vételi pozíciókra korlátozódó (long-only) befektetések, valamint a magánhitelezés irányába is elmozdult.

A Man Group által kezelt vagyon június végére új rekordot jelentő 254 milliárd dollárra duzzadt,

miután a long-only divízió 6,8 milliárd dollárnyi friss tőkét vonzott be a negyedév során, a kedvező befektetési hozamok pedig további 16,7 milliárd dollárral növelték az állományt.

Ugyanakkor több jel is arra utal, hogy a cégcsoport kezelt vagyonra vetített jövedelmezősége csökkenhet, amint a Man Group működése mindinkább egy hagyományos vagyonkezelőére kezd hasonlítani. Az alapkezelési díjak marzsa – amely a fedezeti alapoknál kétszer akkora, mint a hagyományos long-only részvényalapoknál – a múlt év vége óta relatív alapon 7 százalékkal csökkent, részben a fedezeti alapok szegmensének zsugorodása miatt. A kizárólag vételi pozíciókat felvevő stratégiákkal szemben a fedezeti alapok jellemzően magas sikerdíjakat is felszámolnak, ami a sikeresebb években érdemben megdobhatja a profitot.

A Man Group emellett aktívan bővíti a Man 1783 elnevezésű, többstratégiás alapját, amelyhez mintegy hat új kereskedési csapatot igazoltak le, hogy hatékonyabban vehessék fel a versenyt az olyan amerikai óriásokkal, mint a Millennium és a Citadel. Az alap, amely a vállalatcsoport 3,8 milliárd dolláros többstratégiás portfóliójának jelentős részét kezeli, az első félévben 7,9 százalékos hozamot termelt.

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