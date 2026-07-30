Bedőlt a nagy fogadás: kényszerlikvidálásba kezdett a 24 milliárd dolláros sztáralap

A súlyos veszteségek miatt pozíciói jelentős részének lezárására kényszerül a Leopold Aschenbrenner által alapított, 24 milliárd dollárt kezelő fedezeti alap.

Piaci értesülések szerint az alap hatalmas veszteségeket halmozott fel a mesterségesintelligencia-részvényeken, miközben a szoftvervállalatok elleni short pozíciói is balul sültek el. A likviditási feszültségek miatt a cégnek sürgősen készpénzhez kellett jutnia, ezért megkezdte a meglévő pozícióinak lezárását. A veszteségek pontos mértéke és a bevonni kívánt tőke összege egyelőre nem ismert.

A nehézségek gyökerét a portfólió kulcselemeinek mélyrepülése jelenti. A hatósági jelentések szerint az első negyedév végén az alap legnagyobb kitettségei a Nebius Group, a SanDisk, a Micron és a CoreWeave részvényeiben voltak. Ezeknek a társaságoknak az árfolyama ebben a hónapban több mint 35 százalékot zuhant.

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A mostani tőkepiaci sokk komoly próbatétel elé állítja azt a befektetési tézist, amely a 25 éves Aschenbrennert az AI-szektor egyik leginkább figyelt alakjává tette. Az alap stratégiája a szakember 2024-ben publikált elemzésére épült, amely szerint az egyre fejlettebb mesterségesintelligencia-rendszerek belátható időn belül a félvezetők, az adatközpontok és az energiatermelési kapacitások soha nem látott mértékű bővítését követelik meg. A kutató erre a tézisre alapozta stratégiáját, miután belső információszivárogtatási viták miatt távozott az OpenAI Superalignment (szuperigazítási) csapatából.

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