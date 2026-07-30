Feszült helyzet a nyugdíjpénzeknél: rekordösszeget halmoztak fel, de ebből nem minden ország profitált

Az OECD legfrissebb előzetes adatai alapján a 38 tagállamban a nyugdíjalapok vagyona tavaly 11,7 százalékkal, 70 300 milliárd dollárra emelkedett. Ez jelentős gyorsulás a 2024-ben regisztrált 8,2 százalékos bővüléshez képest. A gyarapodást főként a legnagyobb nyugdíjpiacok – köztük Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok – helyi devizában mért növekedése, valamint az amerikai dollár más vezető devizákkal szembeni gyengülése támogatta.

A legtöbb piacon pozitív reálhozamot értek el a pénztárak, a teljesítményt azonban élesen kettéválasztotta az eltérő eszközallokáció.

A globális részvénypiacok robusztus teljesítménye megjutalmazta a magas részvénykitettséggel rendelkező alapokat. Ezzel szemben a nehéz kötvénypiaci környezet, a hozamgörbe elmozdulása és az emelkedő hosszú távú hozamok komoly ellenszelet jelentettek a fix kamatozású eszközöket túlsúlyozó portfólióknak.

Az országok közötti eszközallokációs különbségeket jól mutatja, hogy amíg a lengyel pénztáraknál a részvények aránya kiemelkedően magas, 90 százalék feletti volt, addig Németországban és Dél-Koreában a 10, illetve az 1 százalékot sem érte el. A helyi devizában mért vagyonnövekedés alól az egyetlen érdemi kivételt Hollandia jelentette, ahol a nyugdíjállomány tavaly 2,8 százalékkal zsugorodott. Ezt a visszaesést a kötvényportfóliókon elszenvedett veszteségek, valamint az új holland nyugdíjrendszerre való átállás miatt magas szinten tartott kamatkockázat-fedezeti stratégiák erősítették fel.

A piaci hozamok mellett a befizetések növekedése és a strukturális változások is kulcsszerepet játszottak a vagyon felhalmozásában. Ausztráliában a kötelező munkáltatói hozzájárulás 11,5 százalékra emelése, míg Svédországban a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) termékek térnyerése támogatta az állomány bővülését.

A felmérés 38 nem OECD-országra is kitért, ahol a nyugdíjvagyon dollárban mérve a tagállamokénál is erőteljesebben, 23,7 százalékkal nőtt, ám ezeken a piacokon a teljes kezelt állomány 2025 végén mindössze 2000 milliárd dollárt tett ki.

A magyar nyugdíjpénztárak hozamairól itt írtunk részletes elemzést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images