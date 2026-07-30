Hatalmas potenciált látnak a profik ebben a részvényben - Most 72 százalékos emelkedés jöhet!

Van egy részvény, amelytől év elején látványosan elfordultak a befektetők, az utóbbi hónapokban azonban nagyon erős fordulatot láthattunk. Ennek köszönhetően a napokban egy nagyon fontos kitörésnek lehettünk szemtanúi. Most pedig a profik is sorra kezdik felfedezni a részvényben rejlő potenciált.

Ami különösen érdekes ezzel a céggel kapcsolatban, hogy a legnagyobb fenyegetettség most a legnagyobb potenciáljává is válhat.

Ezt a lehetőséget pedig az elemzők is most kezdik felfedezni: rögtön érkezett is egy több mint 70 százalékkal magasabb célár.

Ez a részvény nem más, mint a