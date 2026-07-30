Kiderült az igazság: visszavágták a jegybankok az aranyvásárlásokat, nyomás alatt a nemesfém

A World Gold Council (WGC) legújabb jelentése szerint az első negyedéves jegybanki aranyvásárlások korábbi, 244 tonnás becslését mindössze 57 tonnára módosították. Ezzel a hivatalos nettó vételek
több mint tizenöt éves mélypontra estek az év első három hónapjában.
Az eltérést az okozta, hogy a korábban a jegybankoknak tulajdonított vásárlások jelentős részét át kellett sorolni a tőzsdén kívüli (OTC) és egyéb tranzakciók kategóriájába.
Az idei év első felében a központi bankok és más állami intézmények, például a szuverén vagyonalapok összesen 345 tonna aranyat vásároltak, ami 2022 óta a legalacsonyabb féléves érték. Az időszak során több szereplő is nettó eladóként lépett fel. Törökország, Oroszország és Azerbajdzsán mellett a közel-keleti régió több szuverén vagyonalapja is aranytartalékai csökkentése mellett döntött, részben a fegyveres konfliktusok miatti olaj- és gázbevétel-kiesések ellensúlyozására.
A jegybanki aktivitás visszaesése komoly nyomást gyakorol a nemesfém árfolyamára.
Az elmúlt négy évben éppen a hivatalos vásárlások számítottak a globális aranypiac legfőbb hajtóerejének, amely az idei januári történelmi rekordokig repítette a jegyzést. Azóta viszont az árfolyam már mintegy 30 százalékot esett a csúcsról, így a korábban nem hivatalos ártámaszként funkcionáló jegybanki kereslet meggyengülése fundamentális változást jelent a piacon.
Bár a hivatalos vásárlási lendület alábbhagyott, az arany iránti teljes globális kereslet az első félévben így is elérte a 2522 tonnát, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az arannyal fedezett tőzsdén kereskedett alapokból (ETF) jelentős tőkét vontak ki, a második negyedévben ugyanis a befektetők 45 tonnányi, nagyjából 4 milliárd dollár értékű pozíciót építettek le ezen a csatornán keresztül.
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