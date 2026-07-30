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Kiderült, mit shortolnak nagy erőkkel a profi befektetők: most kell eldobálni ezeket a részvényeket?
Befektetés

Kiderült, mit shortolnak nagy erőkkel a profi befektetők: most kell eldobálni ezeket a részvényeket?

Portfolio
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A hedge fundok egyre nagyobb tétben fogadnak az amerikai kormány által támogatott, kritikus ásványkincseket és ritkaföldfémeket bányászó vállalatok árfolyamesésére - írja a Financial Times. Bár a szektor az elmúlt évben hatalmas fellendülést élt át a washingtoni tőkeinjekcióknak köszönhetően, a befektetők szerint a részvényárfolyamok mostanra túlértékeltté váltak, miközben Kína továbbra is stabilan tartja kezében a globális ellátási láncokat.
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Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.
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A technológiai és védelmi ipar számára nélkülözhetetlen nyersanyagokat kitermelő amerikai cégek részvényei 2025-ben lőttek ki, miután a Trump-adminisztráció többmilliárd dolláros tőkejuttatással, hitelekkel és megrendelésekkel próbálta megtörni a kínai monopóliumot.

A lépés a lakossági befektetőket is bevonzotta, ami jelentős friss tőkét juttatott a piacra.

A hangulat azonban megváltozott, miután a szereplők szembesültek azzal, hogy a globális ellátási láncok érdemi átalakítása több évtizedes folyamat, és a jelenlegi állami támogatások önmagukban nem elegendőek az ázsiai nagyhatalom piaci fölényének megtöréséhez.

Az S&P Global Market Intelligence adatai szerint idén meredeken emelkedtek a short pozíciók az érintett vállalatoknál. A Pentagonnal is szerződésben álló US Antimony Corporation (USAC) esetében a kölcsönadott részvények aránya – amely a shortállomány egyik fő indikátora – az év eleji 23 százalékról 42 százalékra ugrott. Hasonló trend figyelhető meg az American Resources Corporation (ARC) esetében is, ahol a tavaly év végi 9 százalékról 23 százalékra nőtt az árfolyamesésre játszó pozíciók aránya.

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A shortolók célkeresztjébe került az Egyesült Államok legnagyobb ritkaföldfém-bányász vállalata, az MP Materials, valamint az egyelőre veszteséges, texasi lelőhelyét még fel sem táró USA Rare Earth is. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy a múlt hónapban mindkét társaság felkerült Kína exportellenőrzési feketelistájára az amerikai hadsereghez fűződő kapcsolataik miatt, ami Peking válaszlépése volt a washingtoni kormány korábbi, kínai cégeket sújtó szankcióira.

A piaci pesszimizmus fő oka, hogy az amerikai kormányzati erőfeszítések ellenére

a ritkaföldfémek feldolgozókapacitásának túlnyomó többsége továbbra is Kínában összpontosul.

Az új bányák és finomítók kiépítése rendkívül tőkeigényes beruházás, amely gyakran több mint egy évtizedet vesz igénybe. Az árfolyamesésre játszó alapok arra számítanak, hogy a kínai szereplők a masszív túlkínálat fenntartásával letörik a piaci árakat, ezzel ellehetetlenítve a nyugati versenytársakat, amelyek jelenlegi magas árfolyamait sokkal inkább a politikai retorika fűti, mintsem a valós gazdasági teljesítmény.

WOOD & Co. Investor Day 2026
Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.
Információ és jelentkezés
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