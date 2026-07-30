Kiderült, mit shortolnak nagy erőkkel a profi befektetők: most kell eldobálni ezeket a részvényeket?

A technológiai és védelmi ipar számára nélkülözhetetlen nyersanyagokat kitermelő amerikai cégek részvényei 2025-ben lőttek ki, miután a Trump-adminisztráció többmilliárd dolláros tőkejuttatással, hitelekkel és megrendelésekkel próbálta megtörni a kínai monopóliumot.
A lépés a lakossági befektetőket is bevonzotta, ami jelentős friss tőkét juttatott a piacra.
A hangulat azonban megváltozott, miután a szereplők szembesültek azzal, hogy a globális ellátási láncok érdemi átalakítása több évtizedes folyamat, és a jelenlegi állami támogatások önmagukban nem elegendőek az ázsiai nagyhatalom piaci fölényének megtöréséhez.
Az S&P Global Market Intelligence adatai szerint idén meredeken emelkedtek a short pozíciók az érintett vállalatoknál. A Pentagonnal is szerződésben álló US Antimony Corporation (USAC) esetében a kölcsönadott részvények aránya – amely a shortállomány egyik fő indikátora – az év eleji 23 százalékról 42 százalékra ugrott. Hasonló trend figyelhető meg az American Resources Corporation (ARC) esetében is, ahol a tavaly év végi 9 százalékról 23 százalékra nőtt az árfolyamesésre játszó pozíciók aránya.
A shortolók célkeresztjébe került az Egyesült Államok legnagyobb ritkaföldfém-bányász vállalata, az MP Materials, valamint az egyelőre veszteséges, texasi lelőhelyét még fel sem táró USA Rare Earth is. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy a múlt hónapban mindkét társaság felkerült Kína exportellenőrzési feketelistájára az amerikai hadsereghez fűződő kapcsolataik miatt, ami Peking válaszlépése volt a washingtoni kormány korábbi, kínai cégeket sújtó szankcióira.
A piaci pesszimizmus fő oka, hogy az amerikai kormányzati erőfeszítések ellenére
a ritkaföldfémek feldolgozókapacitásának túlnyomó többsége továbbra is Kínában összpontosul.
Az új bányák és finomítók kiépítése rendkívül tőkeigényes beruházás, amely gyakran több mint egy évtizedet vesz igénybe. Az árfolyamesésre játszó alapok arra számítanak, hogy a kínai szereplők a masszív túlkínálat fenntartásával letörik a piaci árakat, ezzel ellehetetlenítve a nyugati versenytársakat, amelyek jelenlegi magas árfolyamait sokkal inkább a politikai retorika fűti, mintsem a valós gazdasági teljesítmény.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Algásodik a Balaton – Fontos adatokat közöltek a kutatók
Még nincs miért aggódni.
Kicsúszhat a kezünkből az AI-fejlesztés tempója – ezért kérnek nemzetközi féket a szakértők
Egy AI-biztonsági kutató szerint a szuperintelligencia teljes kontrollja illúzió.
Hivatalos: új tudományos nagyhatalom csatlakozott az EU kutatási hálózatához
Ursula von der Leyen újabb szereplőt üdvözölhet az unió 90 milliárdos kutatási programjában.
Brutális hőség tért vissza Európába
Franciaország délnyugati részén már 42 fokot is mértek.
Lecsapott az ukrán hírszerzés: szuperritka és méregdrága orosz fegyvert pusztítottak el
A Krímen csapódott be a drón.
Balaton-átúszás: megszületett a döntés
Két halasztás után.
Gajdos László: "Drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadunk vissza"
Muszáj fenntartani a biztonságos vízellátást.
A túl olcsó magyar üzemanyagnak is van ára – Roham indulhat, ennek nem lesz jó vége
Ezreket spórolhatnak egyetlen tankoláson a nyugati szomszédaink.
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni
Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki kimondhat: "Majd később kötünk biztosítást." Sokan gondolják úgy, hogy az életbiztosítás
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Rólunk puskázott a világ egyik legnagyobb bankja? Az Elon Musk-szorzó titka
Másképp nem jön ki a SpaceX mögötti matek.
Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?
A cégérték meghatározása lehet az egyik izgalmas kérdés.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?