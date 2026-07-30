Meglépte a keleti hatalom a hatalmas zuhanás után: drasztikusan korlátozzák a lakosság kedvenc befektetését

A dél-koreai tőzsdeindex az elmúlt két kereskedési napon több mint 15 százalékot zuhant, ami elsősorban a helyi félvezetőgyártó óriások, az SK Hynix és a Samsung részvényeit érintő eladási hullámra vezethető vissza. Bár a vállalatok az év korábbi részében még hatalmasat profitáltak a globális mesterséges intelligencia fűtötte fellendülésből, a fokozódó kínai versennyel és az amerikai technológiai szektor gyengülő keresletével kapcsolatos aggodalmak

drasztikus korrekciót váltottak ki a piacon.

A dél-koreai pénzügyminisztérium egy szerdai válságértekezlet után bejelentette, hogy korlátozza a lakossági befektetők hozzáférését a rendkívül népszerűvé vált tőkeáttételes ETF-ekhez. A pénzügyi tárca és a jegybank szerint ezek az alig néhány hónapja, 2026 májusában engedélyezett alapok jelentősen felerősítik a piaci volatilitást. A Société Générale adatai alapján a Hongkongban bejegyzett termékekkel együtt az SK Hynixet és a Samsungot követő tőkeáttételes ETF-ek kezelt vagyona

a csúcsértékről több mint kétharmadával csökkent, így 10 milliárd dollár alá, azaz a májusi induló szintre esett vissza.

Az új intézkedések értelmében

korlátozzák az egyedi részvényekre fókuszáló tőkeáttételes ETF-ek arányát a lakossági portfóliókban, emellett

megdrágítják ezen alapok kereskedését is.

A helyi felügyeleti szervek egyébként már korábban intézkedtek, hiszen július végétől megemelték az ilyen tranzakciókhoz előírt letéti követelményeket.

A kormány mindezeken felül jogi felhatalmazást kér olyan piacstabilizációs eszközök alkalmazására, amelyek a nemrég bevezetett hongkongi szabályozáshoz hasonlóan lehetővé teszik az ETF-ek napi tőkeáttételének mérséklését a rendkívüli piaci kilengések idején.

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