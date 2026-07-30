Négy éve nem látott profitot ért el a Shell, az iráni háború nagyot lendített a cégen

Alaposan meglepte a piaci szereplőket a Shell, négy éve nem látott eredményt ért el a vállalat a második negyedévben.
- A kedvező piaci környezet mellett a kereskedési üzletág erős teljesítménye,
- a rekord brazil kitermelés
- és a finomítók magas kihasználtsága is hozzájárult ahhoz, hogy
a Shell 2022 közepe óta nem látott negyedévet zárjon.
A vállalat 9,84 milliárd dolláros korrigált eredményről számolt be a második negyedévben, ez jóval meghaladta az elemzők 8,8 milliárd dollár körüli várakozását. Egy évvel korábban 4,26 milliárd dollár volt a profit, az idei első negyedévben pedig 6,92 milliárd dollár. Ez a Shell legerősebb negyedéves eredménye 2022 második negyedéve óta, amikor az orosz ukrajnai invázió után az egekbe emelkedtek az energiahordozók árai.
Wael Sawan vezérigazgató szerint a volatilitás mára az energiapiactok új normájává vált. Úgy fogalmazott, a Shell célja olyan vállalat felépítése volt, ami nemcsak túléli a szélsőséges piaci környezetet, hanem képes profitálni is belőle. Hangsúlyozta, hogy a magas olaj és gázárak jelentős hátszelet biztosítottak, de legalább ennyire fontos szerepe volt a kiváló működési teljesítménynek és a kereskedési üzletágnak is.
A közel-keleti háború egyszerre több irányból javította a Shell eredményét. Az olaj és a földgáz árfolyama jelentősen emelkedett, ami növelte a kitermelés értékét, a rendkívül hektikus piaci mozgások pedig kedveztek a vállalat nagyméretű kereskedési üzletágának. Bár a katari működést átmeneti fennakadások is érintették, ezt bőven ellensúlyozták a magasabb árak, az erős LNG kereskedelem, a javuló finomítói és vegyipari árrések, valamint az optimalizációs tevékenység.
A működésből származó készpénztermelés 21,4 milliárd dollárra ugrott, amit a magasabb értékesítési árak és a 3,4 milliárd dolláros forgótőke beáramlás is támogatott. A szabad cash flow 17,5 milliárd dollárra emelkedett az első negyedévi 2,9 milliárd dollárról. A nettó adósság 52,6 milliárd dollárról 41,8 milliárd dollárra csökkent, ami jelentősen javította a vállalat pénzügyi helyzetét.
A Shell újabb 3 milliárd dolláros részvényvisszavásárlási programot jelentett be a következő három hónapra.
Ez már a tizenkilencedik egymást követő negyedév, amikor legalább ekkora visszavásárlást hirdet meg a vállalat. A Shell közlése szerint az elmúlt tizenkét hónap működésből származó pénzáramlásának 44 százalékát juttatta vissza a befektetőknek.
Az üzletágak közül a kitermelési tevékenység teljesített a legerősebben. Az Upstream üzletág korrigált eredménye 3,5 milliárd dollárra emelkedett, elsősorban a magasabb olaj és földgázáraknak köszönhetően. Az Integrated Gas üzletág 2,7 milliárd dolláros eredményt ért el. Itt a kereskedési tevékenység és a magasabb értékesítési árak javították a teljesítményt, még úgy is, hogy az értékesített mennyiség csökkent. A Chemicals and Products üzletág 2,9 milliárd dolláros korrigált eredményt termelt. A vállalat szerint ebben a vegyipari árrések javulása és a finomítói üzletág erős teljesítménye játszotta a főszerepet. A marketing üzletág eredménye lényegében változatlan maradt, a megújuló energiával foglalkozó üzletág viszont gyengébben teljesített az első negyedévnél.
A Shell közben folytatja portfóliójának átalakítását is. A vállalat értékesítette amerikai Jiffy Lube hálózatát, megvált több dél afrikai és indiai érdekeltségétől, valamint tovább halad az ARC Resources felvásárlásával. Az akvizíció már megkapta a részvényesi jóváhagyást, lezárása a harmadik negyedévben várható. A menedzsment szerint az ügylet 2030-ig évi átlagosan 4 százalékos termelésnövekedést alapozhat meg.
A beruházási terveken nem változtatott a társaság. Az idei tőkekiadások továbbra is 24 és 26 milliárd dollár között alakulhatnak.
A Shell közben 2022 óta már 5,8 milliárd dollárnyi tartós költségcsökkentést hajtott végre, csak az idei első félévben mintegy 700 millió dollárnyi megtakarítást ért el.
A Shell árfolyama ma 1 százalékot emelkedett a gyorsjelentés után, idén 22 százalékkal került feljebb.
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