Négy éve nem látott profitot ért el a Shell, az iráni háború nagyot lendített a cégen

Négy éve nem látott szintre ugrott a Shell negyedéves eredménye, ami alaposan felülmúlta az elemzői várakozásokat, a közel-keleti konfliktus miatt megugró olaj és földgázárak, valamint az erős kereskedési teljesítmény jelentősen javította a vállalat profitját. Az eredmények után a Shell újabb 3 milliárd dolláros részvényvisszavásárlást jelentett be.

Alaposan meglepte a piaci szereplőket a Shell, négy éve nem látott eredményt ért el a vállalat a második negyedévben.

A kedvező piaci környezet mellett a kereskedési üzletág erős teljesítménye,

a rekord brazil kitermelés

és a finomítók magas kihasználtsága is hozzájárult ahhoz, hogy

a Shell 2022 közepe óta nem látott negyedévet zárjon.

A vállalat 9,84 milliárd dolláros korrigált eredményről számolt be a második negyedévben, ez jóval meghaladta az elemzők 8,8 milliárd dollár körüli várakozását. Egy évvel korábban 4,26 milliárd dollár volt a profit, az idei első negyedévben pedig 6,92 milliárd dollár. Ez a Shell legerősebb negyedéves eredménye 2022 második negyedéve óta, amikor az orosz ukrajnai invázió után az egekbe emelkedtek az energiahordozók árai.

Wael Sawan vezérigazgató szerint a volatilitás mára az energiapiactok új normájává vált. Úgy fogalmazott, a Shell célja olyan vállalat felépítése volt, ami nemcsak túléli a szélsőséges piaci környezetet, hanem képes profitálni is belőle. Hangsúlyozta, hogy a magas olaj és gázárak jelentős hátszelet biztosítottak, de legalább ennyire fontos szerepe volt a kiváló működési teljesítménynek és a kereskedési üzletágnak is.

A közel-keleti háború egyszerre több irányból javította a Shell eredményét. Az olaj és a földgáz árfolyama jelentősen emelkedett, ami növelte a kitermelés értékét, a rendkívül hektikus piaci mozgások pedig kedveztek a vállalat nagyméretű kereskedési üzletágának. Bár a katari működést átmeneti fennakadások is érintették, ezt bőven ellensúlyozták a magasabb árak, az erős LNG kereskedelem, a javuló finomítói és vegyipari árrések, valamint az optimalizációs tevékenység.

A működésből származó készpénztermelés 21,4 milliárd dollárra ugrott, amit a magasabb értékesítési árak és a 3,4 milliárd dolláros forgótőke beáramlás is támogatott. A szabad cash flow 17,5 milliárd dollárra emelkedett az első negyedévi 2,9 milliárd dollárról. A nettó adósság 52,6 milliárd dollárról 41,8 milliárd dollárra csökkent, ami jelentősen javította a vállalat pénzügyi helyzetét.

A Shell újabb 3 milliárd dolláros részvényvisszavásárlási programot jelentett be a következő három hónapra.

Ez már a tizenkilencedik egymást követő negyedév, amikor legalább ekkora visszavásárlást hirdet meg a vállalat. A Shell közlése szerint az elmúlt tizenkét hónap működésből származó pénzáramlásának 44 százalékát juttatta vissza a befektetőknek.

Az üzletágak közül a kitermelési tevékenység teljesített a legerősebben. Az Upstream üzletág korrigált eredménye 3,5 milliárd dollárra emelkedett, elsősorban a magasabb olaj és földgázáraknak köszönhetően. Az Integrated Gas üzletág 2,7 milliárd dolláros eredményt ért el. Itt a kereskedési tevékenység és a magasabb értékesítési árak javították a teljesítményt, még úgy is, hogy az értékesített mennyiség csökkent. A Chemicals and Products üzletág 2,9 milliárd dolláros korrigált eredményt termelt. A vállalat szerint ebben a vegyipari árrések javulása és a finomítói üzletág erős teljesítménye játszotta a főszerepet. A marketing üzletág eredménye lényegében változatlan maradt, a megújuló energiával foglalkozó üzletág viszont gyengébben teljesített az első negyedévnél.

A Shell közben folytatja portfóliójának átalakítását is. A vállalat értékesítette amerikai Jiffy Lube hálózatát, megvált több dél afrikai és indiai érdekeltségétől, valamint tovább halad az ARC Resources felvásárlásával. Az akvizíció már megkapta a részvényesi jóváhagyást, lezárása a harmadik negyedévben várható. A menedzsment szerint az ügylet 2030-ig évi átlagosan 4 százalékos termelésnövekedést alapozhat meg.

A beruházási terveken nem változtatott a társaság. Az idei tőkekiadások továbbra is 24 és 26 milliárd dollár között alakulhatnak.

A Shell közben 2022 óta már 5,8 milliárd dollárnyi tartós költségcsökkentést hajtott végre, csak az idei első félévben mintegy 700 millió dollárnyi megtakarítást ért el.

A Shell árfolyama ma 1 százalékot emelkedett a gyorsjelentés után, idén 22 százalékkal került feljebb.

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