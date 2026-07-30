Rekordot döntött az adidas, a világbajnokság megtolta az eladásokat

Minden eddiginél erősebb második negyedévet zárt az adidas. A német sportszergyártó rekordárbevételt ért el, a nyeresége is emelkedett, pedig jelentősen növelte marketingköltéseit a labdarúgó világbajnokság idején. A vállalat szerint világszerte erős maradt a kereslet, ezért az első féléves eredmények után megemelte az idei árbevételi előrejelzését is.

Története legerősebb második negyedévét zárta az adidas. A német sportszergyártó rekordárbevételt ért el, a nyeresége is tovább nőtt, pedig jelentősen megemelte marketingköltéseit a labdarúgó világbajnokság köré épített kampányok miatt. A vállalat szerint a fogyasztói kereslet világszerte erős maradt, különösen a futballhoz, a futáshoz és a saját értékesítési csatornákhoz kapcsolódó termékek teljesítettek kiemelkedően.

A kedvező első féléves eredmények után az adidas megemelte az idei árbevételi előrejelzését is.

A vállalat árfolyamhatások nélkül számolva 14 százalékos árbevétel növekedést ért el a második negyedévben. Euróban számolva az értékesítés 13 százalékkal, 6,74 milliárd euróra emelkedett, ami minden korábbinál magasabb negyedéves árbevételt jelent. Az üzemi eredmény 574 millió euró lett, ami 5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó eredmény 398 millió euróra emelkedett, ami 6 százalékos növekedést jelent. Eközben az adidas 212 millió euróval többet fordított marketingre, mint egy évvel korábban.

A legnagyobb lendületet továbbra is a közvetlen fogyasztói értékesítés adta.

A saját üzletekben és az internetes csatornákon 25 százalékkal nőtt az árbevétel. Az online értékesítés 27 százalékkal, a saját boltok forgalma pedig 23 százalékkal bővült.

A vállalat szerint ezt az egész világon tapasztalható erős kereslet támogatta, ráadásul a vásárlók továbbra is nagy arányban teljes áron vették meg a termékeket. A nagykereskedelmi értékesítés ezzel szemben csak 6 százalékkal emelkedett, mert az adidas továbbra is visszafogottan szállít a kereskedőknek, főként Európában, ahol az árverseny még mindig intenzív.

Termékkategóriák szerint a sportruházat teljesített a legjobban. Az apparel üzletág árfolyamhatások nélkül 35 százalékkal nőtt. A futball, az Originals, a futás, az edzés, a motorsport és az amerikai sportok is kétszámjegyű bővülést hoztak. A cipőüzletág 1 százalékkal növelte az árbevételét. A futócipők és az edzéshez kapcsolódó modellek továbbra is kiemelkedően teljesítettek, a kiegészítők értékesítése pedig 20 százalékkal emelkedett.

A Performance üzletág árbevétele 39 százalékkal ugrott meg. A növekedést elsősorban a labdarúgás és a futás húzta. Az adidas a világbajnokságon 14 válogatott hivatalos mezét készítette el, emellett a Trionda hivatalos mérkőzéslabdát is a vállalat szállította. Nagy sikert arattak a korábbi tornák ikonikus mezeinek modern változatai is. A futócipők piacán továbbra is az Adizero termékcsalád számított a legnagyobb sikernek. Az Evo SL modell népszerűsége tovább nőtt, de az új Hyperboost Edge modellek és a Satisfy márkával közös kollekció is hozzájárult az erős kereslethez.

Az életmód termékek üzletága is növekedni tudott, bár jóval visszafogottabb ütemben. A bevétel 2 százalékkal emelkedett. Továbbra is népszerű maradt a Samba, a Superstar és a Tokyo cipőcsalád, de sokat segítettek a különböző divatipari együttműködések és az új Originals kollekciók is.

Földrajzi bontásban szinte minden régió kétszámjegyű növekedést mutatott. Észak Amerikában 17 százalékkal, Kínában 15 százalékkal, Latin Amerikában 28 százalékkal, Japánban és Dél Koreában 18 százalékkal emelkedett az árbevétel. Európa 6 százalékos növekedést ért el, de a saját üzletek és az online értékesítés itt is kétszámjegyű bővülést produkált.

A bruttó árrés 52,5 százalékra javult az egy évvel korábbi 51,7 százalékról. Ebben nagy szerepet játszott, hogy egyre több terméket sikerült teljes áron értékesíteni, és kedvezőbb lett az értékesítési csatornák összetétele is. A pozitív hatásokat részben ellensúlyozták a magasabb szállítási és beszerzési költségek, valamint az amerikai vámok. A vállalat ugyanakkor már megkapta az első kisebb vámvisszatérítéseket is.

Az adidas a negyedév során történetének egyik legnagyobb marketingkampányát futtatta.

A marketingre és az értékesítést támogató aktivitásokra 924 millió eurót költött, ami 30 százalékos emelkedést jelent.

A Backyard Legends kampányban Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Trinity Rodman, Timothée Chalamet és Bad Bunny is szerepelt. A kampány több mint 9 milliárd megtekintést és 400 millió felhasználói interakciót ért el, ezzel ez lett az adidas történetének legsikeresebb kampánya. A világbajnoksághoz kapcsolódó szurkolói rendezvények világszerte több mint 250 ezer látogatót vonzottak.

Az első félév egészében is erős teljesítményt nyújtott a vállalat. Árfolyamhatások nélkül 14 százalékkal nőtt az árbevétel, az üzemi eredmény 11 százalékkal 1,279 milliárd euróra emelkedett, a nettó eredmény pedig 882 millió euró lett. Az adidas az első félévben befejezte az 500 millió eurós részvény visszavásárlási program első szakaszát, és elindította a következő ütemet is.

A kedvező eredmények után a menedzsment javított az idei várakozásain. A vállalat már 9 és 10 százalék közötti árbevétel növekedést vár árfolyamhatások nélkül, a korábbi magas egy számjegyű növekedési előrejelzés helyett.

Az üzemi eredményre vonatkozó cél változatlanul körülbelül 2,3 milliárd euró. A vezetés szerint a termékportfólió erős, a kereskedőkkel kialakított kapcsolatok javultak, a márka lendülete pedig továbbra is kitart annak ellenére, hogy a makrogazdasági környezet és különösen az európai fogyasztás továbbra is bizonytalan. A vállalat azt is jelezte, hogy az idei előrejelzés még nem tartalmazza azt a 250 és 300 millió dollár közötti amerikai vámvisszatérítést, amire később még jogosult lehet.

Az adidas árfolyama idén 8 százalékot emelkedett.

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