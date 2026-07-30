Történelmi negyedévet zárt a Samsung, a cég szerint még csak most kezdődik az AI memóriaőrület!

Újabb történelmi negyedévet zárt a Samsung Electronics. A dél-koreai technológiai cég minden korábbinál magasabb árbevételt és működési eredményt ért el, és a piac várakozásait is felülmúlta. A kiugró eredmények mögött egyértelműen a mesterséges intelligencia áll, továbbra is óriási a kereslet a memóriachipek iránt. A vállalat szerint azonban a lendület még messze nem ért véget, sőt a következő években a kínálati szűkösség tovább fokozódhat.
A Samsung a második negyedévben 171,5 billió won árbevételt ért el, ami új történelmi rekordnak számít, és 28 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest. A működési eredmény szintén minden korábbi csúcsot megdöntött, 89,5 billió wonra emelkedett. Ez minimálisan meghaladta az elemzők 88,1 billió wonos várakozását. Az egy részvényre jutó eredmény 52 százalékkal 10 849 wonra nőtt.
Éves összevetésben még látványosabb a növekedés. A működési eredmény 1814 százalékkal ugrott meg, miközben a bevétel 130 százalékkal emelkedett.
A rekordokat szinte teljes egészében a memóriachip üzletág szállította. A vállalat Device Solutions divíziója 127,5 billió won árbevételt és 89,2 billió won működési eredményt ért el. A memória üzletág történetének legjobb negyedévét zárta, miután a szerverekbe szánt termékek iránt robbanásszerű kereslet alakult ki. A memóriapiacon emelkedő árak szintén jelentősen hozzájárultak a kiemelkedő eredményekhez.
A Samsung szerint az adatközpontok fejlesztése és a mesterséges intelligencia infrastruktúra kiépítése továbbra is rendkívül erős keresletet generál. Rekordot döntött a szerverekhez szánt DRAM memóriák és a NAND flash chipek értékesítése is. Ezek a lapkák nemcsak adatközpontokban, hanem okostelefonokban, autókban és számos más elektronikai eszközben is kulcsszerepet játszanak.
A vállalat külön kiemelte, hogy jelentősen növelte a HBM4 memóriák értékesítését. Ez a nagy sávszélességű memória a legmodernebb mesterséges intelligencia gyorsítók egyik legfontosabb alkatrésze. A Samsung emellett elsőként szállított HBM4E mintapéldányokat nagy ügyfeleknek, ami újabb technológiai mérföldkőnek számít. Ezeket a memóriákat többek között az Nvidia következő generációs Vera Rubin platformja is használhatja.
A vállalat közölte, hogy folytatja a beruházások növelését. A memória üzletág tőkekiadásai emelkedtek, miközben tovább bővítik a pjongteki gyár kapacitását és új infrastruktúrát építenek ki annak érdekében, hogy lépést tudjanak tartani az AI piac növekedésével. Emellett továbbra is jelentős összegeket fordítanak kutatásra és fejlesztésre.
A Samsung szerint a következő hónapokban is rendkívül erős maradhat a kereslet. A második félévben elsősorban a szerverekhez kapcsolódó memóriák, a vállalati SSD meghajtók és a HBM memóriák iránt várnak gyorsuló növekedést. Úgy látják, hogy még a mobiltelefonok és a PC piacának esetleges lassulása sem lesz elegendő ahhoz, hogy megszüntesse a piaci hiányt.
A vállalat szerint a kínálati korlátok jövőre is fennmaradhatnak, sőt 2027-ben tovább szűkülhet a piac. Ennek oka, hogy a mesterséges intelligencia modellek egyre több számítási kapacitást igényelnek, miközben az úgynevezett AI tokenek számának robbanásszerű növekedése folyamatosan emeli a memóriaigényt. A Samsung szerint egyre több nagy ügyfél szeretne több évre szóló szállítási szerződéseket kötni annak érdekében, hogy biztosítani tudja saját AI infrastruktúrájának bővítését. Ez a vállalat számára jóval kiszámíthatóbb keresletet és könnyebb beruházási tervezést tesz lehetővé.
A Samsung azt is elárulta, hogy már megállapodást kötött a világ öt legnagyobb adatközponti ügyfelével, miközben további öt nagy partnerrel már a tárgyalások végső szakaszában jár.
A vállalat egy másik fontos technológiai területen is erősíteni kíván. Nemrég külön robotikai divíziót hozott létre közvetlenül a vezérigazgató irányítása alatt. A Samsung szerint a robotika az AI mellett a következő évek egyik legfontosabb növekedési területe lehet, ezért startup együttműködéseket, befektetéseket és felvásárlásokat is vizsgálnak.
A mobiltelefonos üzletág ezzel szemben vegyes képet mutatott. Bár a Galaxy S26 és az A sorozat értékesítése jól alakult, a megemelkedett alkatrészköltségek miatt az üzletág veszteséget termelt. A második félévben ezt részben az új Galaxy Z8 hajlítható készülékek, valamint az AI funkciókra épülő új termékek piacra dobásával szeretnék ellensúlyozni. A vállalat azt is megerősítette, hogy intelligens szemüveg fejlesztésén dolgozik.
Felmerült az is, hogy a Samsung amerikai tőzsdei másodlagos bevezetést hajthat végre ADR formájában. A vállalat azonban közölte, hogy jelenleg nincs napirenden ilyen lépés, bár hosszabb távon továbbra is nyitott lehet erre a lehetőségre.
A Samsung árfolyama a gyorsjelentés után már 8 százalék pluszban is volt, de a hangulat a dél-koreai tőzsdén újra elromlott, és a Samsung most már csak stagnál a tegnapi nagy esés után.
Címlapkép forrása: Victor Golmer via Getty Images
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