Valami nagyon beindult: százezrek özönlöttek a megtakarítási piacra Európa egyik legerősebb országában

Az olasz nyugdíjpiaci felügyelet (COVIP) legfrissebb adatai szerint június végére a kiegészítő nyugdíjrendszerek tagsága meghaladta a 12 millió főt, ami 558 ezres bővülést jelent 2025 végéhez képest. A többszörös tagsággal rendelkezőket kiszűrve
a tényleges taglétszám megközelíti a 11 milliót.
A legdinamikusabb növekedést a foglalkoztatói nyugdíjpénztárak mutatták fel, amelyek hat hónap alatt 6,9 százalékkal, 4,82 millióra növelték taglétszámukat. Ezt a megugrást elsősorban a közoktatásban dolgozók automatikus beléptetési rendszerének alkalmazása hajtotta, amely önmagában mintegy 120 ezer új tagot hozott a szektorspecifikus alapba.
A kiegészítő nyugdíjrendszerekbe 2026 első felében összesen 8,9 milliárd euró díjbefizetés érkezett, ami 13,4 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A befizetések terén a nyílt nyugdíjpénztárak vezettek 19,2 százalékos növekedéssel, míg a foglalkoztatói alapokba 12,9 százalékkal több tőke áramlott.
A június végére 273,2 milliárd euróra bővülő teljes kezelt vagyonból
- a foglalkoztatói pénztárak 86,6 milliárd,
- az egyéni nyugdíjtervek (PIP) 61,9 milliárd,
- a nyílt nyugdíjpénztárak pedig 45,9 milliárd eurót jegyeztek.
A vagyonnövekedést a friss tőkebevonás mellett a javuló befektetési teljesítmény is támogatta, miután a második negyedévben a részvénypiacok fellendülése magával húzta a portfóliók értékét. Ennek köszönhetően a részvénytúlsúlyos alapok érték el a legmagasabb hozamokat, a foglalkoztatói pénztáraknál átlagosan 6,7, a nyílt alapoknál 6,8, míg az egyéni nyugdíjterveknél 8,1 százalékos féléves eredményt realizáltak. A vegyes portfóliók pénztártípustól függően 4 és 4,7 százalék közötti hozamot termeltek, de a kötvény-, illetve a garantált alapok is a pozitív tartományban zárták a félévet.
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