Apelso: "No peace, but war" – Óvatosabbakká váltunk
"A második világégést követően számos, az Amerikai Egyesült Államok által vezetett vagy támogatott katonai műveletnek a mai napig nincs egyértelmű lezárása vagy a kitűzött célok csak részben teljesültek. Elég csak a koreai, a vietnámi, az iraki vagy az afganisztáni háborút említeni. Egyelőre úgy tűnik, hogy a februári amerikai-izraeli katonai műveletek iráni célpontok ellen is ezt a sort fogják bővíteni. Pedig éppen az ehhez hasonló hadműveletek ellen kardoskodott az Egyesült Államok első embere még a 2016-os kampánya során.
A harcok kiéleződése és a Hormuzi-szoros újbóli lezárása ismét megemelte a nyersanyagárakat, míg a befektetők kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak. Az inflációs félelmek újbóli fellángolása következtében a fejlett piaci állampapírok jelentős nyomás alá kerültek, melyek komoly veszteségeket szenvedtek. A fejlett piaci kötvényhozamok szinte kivétel nélkül emelkedtek, a választásokat követő eufória csillapodásának hatására.
A magyar jegybank az ígéretének megfelelően 25 ponttal mérsékelte a jegybanki alapkamatot, melyet egy augusztusi vágás minden bizonnyal még követni fog.
Mindeközben az idei év „rocksztár” szektora is nyomás alá került még a jelentési szezon felpörgése előtt. A „no peace, but war” környezetben a hosszú lejáratú állampapírok hozamának megugrása az AI szektort is nyomás alá helyezte, így pattanásig feszült a hangulat az eredményekre várva.
Ugyan a risk-on hangulatban a dollár erősödött a főbb devizákkal szemben, a közelmúlt geopolitikai eseményei ismét rámutattak arra, hogy a befektetők számára egyre kevésbé egyértelmű, mely eszközök tölthetik be a hagyományos menedék szerepét.
Kevés szó esik arról, hogy a geopolitikai feszültségek nem minden állampapírpiacot érintenek egyformán. A kínai kötvénypiac a fejlett piaci kötvényhozamokkal szemben más pályát járt be. A relatív felülteljesítésben szerepet játszik a gyenge belső kereslet, a közel dezinflációs környezet és a határait elérő gazdasági modell növekedésének kifulladása.
Ugyanakkor nem csak ciklikus okoknak köszönhető a kínai kötvénypiac relatív felülteljesítése a fejlett piaci állampapírokkal szemben.
Kína hosszú távú stratégiai célja, hogy csökkentse a nyugati, dollárközpontú pénzügyi rendszertől való függőségét. Az évek óta épülő új kínai monetáris keretrendszer támogatja és növeli a jüan szerepét a nemzetközi kereskedelemben, a tartalékdevizák között és a globális tőkepiacokon, amiról egy korábbi cikkemben már írtam. E stratégia részeként a Bloomberg értesülései szerint a kínai jegybank, a PBOC egy új eszköz bevezetését célozza, a jüan nemzetközi használatának erősítésére, különösen a külföldi központi bankok körében.
A fokozódó AI beruházási versenyt nem lehet örökké szabad cashflow-ból finanszírozni. A geopolitikai feszültségek és a finanszírozási költségek emelkedése a vállalatokat arra kényszeríti, hogy a finanszírozási szerkezetüket diverzifikálják és alternatív források felé is forduljanak. Az alacsony kínai hozamkörnyezet miatt egyre több külföldi vállalat és pénzintézet választja a jüanban történő forrásbevonást Panda-kötvények kibocsátásán keresztül. A Nikke Asia cikke szerint 2026 első öt hónapjában majdnem 140 milliárd jüan Panda-kötvény lett kibocsátva, ami majdnem a duplája a 2025-ös esztendőnek.
Rövid időn belül azért még nem várható, hogy a világ pénzügyi központja New York-ból Sanghaj-ba költözik át. Hiszen a kínai kötvénypiac egyelőre még nem képes felvenni a versenyt az amerikai állampapírpiac mélységével és likviditásával. Ugyanakkor a jelenlegi folyamatok arra utalnak, hogy a nemzetközi szereplők számára egyre inkább megjelenik egy alternatív finanszírozási és menedékeszköz, amely mögött nem csupán ciklikus makrogazdasági tényezők, hanem egy tudatos, hosszú távú kínai pénzügyi stratégia is áll. Így a világnak jó eséllyel meg kell tanulnia több trónnal együtt élnie.
Óvatosabbak lettünk az előző hónaphoz viszonyítva, a részvény súlyon egyelőre nem változtattunk, a globális részvénykitettséget csökkentettük, míg a hazai részvények súlyát növeltük. A globális kitettségen belül az egészségügyi és pénzügyi vállalatokat preferáljuk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 67,5%
- EUR kitettség: 15%
- USD kitettség: 12,5%
- Egyéb devizás kitettség: 5%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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