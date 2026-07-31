Apelso: "No peace, but war" – Óvatosabbakká váltunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írása olvasható.

"A második világégést követően számos, az Amerikai Egyesült Államok által vezetett vagy támogatott katonai műveletnek a mai napig nincs egyértelmű lezárása vagy a kitűzött célok csak részben teljesültek. Elég csak a koreai, a vietnámi, az iraki vagy az afganisztáni háborút említeni. Egyelőre úgy tűnik, hogy a februári amerikai-izraeli katonai műveletek iráni célpontok ellen is ezt a sort fogják bővíteni. Pedig éppen az ehhez hasonló hadműveletek ellen kardoskodott az Egyesült Államok első embere még a 2016-os kampánya során.

A harcok kiéleződése és a Hormuzi-szoros újbóli lezárása ismét megemelte a nyersanyagárakat, míg a befektetők kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak. Az inflációs félelmek újbóli fellángolása következtében a fejlett piaci állampapírok jelentős nyomás alá kerültek, melyek komoly veszteségeket szenvedtek. A fejlett piaci kötvényhozamok szinte kivétel nélkül emelkedtek, a választásokat követő eufória csillapodásának hatására.

A magyar jegybank az ígéretének megfelelően 25 ponttal mérsékelte a jegybanki alapkamatot, melyet egy augusztusi vágás minden bizonnyal még követni fog.

Mindeközben az idei év „rocksztár” szektora is nyomás alá került még a jelentési szezon felpörgése előtt. A „no peace, but war” környezetben a hosszú lejáratú állampapírok hozamának megugrása az AI szektort is nyomás alá helyezte, így pattanásig feszült a hangulat az eredményekre várva.

Ugyan a risk-on hangulatban a dollár erősödött a főbb devizákkal szemben, a közelmúlt geopolitikai eseményei ismét rámutattak arra, hogy a befektetők számára egyre kevésbé egyértelmű, mely eszközök tölthetik be a hagyományos menedék szerepét.

Kevés szó esik arról, hogy a geopolitikai feszültségek nem minden állampapírpiacot érintenek egyformán. A kínai kötvénypiac a fejlett piaci kötvényhozamokkal szemben más pályát járt be. A relatív felülteljesítésben szerepet játszik a gyenge belső kereslet, a közel dezinflációs környezet és a határait elérő gazdasági modell növekedésének kifulladása.

Ugyanakkor nem csak ciklikus okoknak köszönhető a kínai kötvénypiac relatív felülteljesítése a fejlett piaci állampapírokkal szemben.

Kína hosszú távú stratégiai célja, hogy csökkentse a nyugati, dollárközpontú pénzügyi rendszertől való függőségét. Az évek óta épülő új kínai monetáris keretrendszer támogatja és növeli a jüan szerepét a nemzetközi kereskedelemben, a tartalékdevizák között és a globális tőkepiacokon, amiról egy korábbi cikkemben már írtam. E stratégia részeként a Bloomberg értesülései szerint a kínai jegybank, a PBOC egy új eszköz bevezetését célozza, a jüan nemzetközi használatának erősítésére, különösen a külföldi központi bankok körében.

A fokozódó AI beruházási versenyt nem lehet örökké szabad cashflow-ból finanszírozni. A geopolitikai feszültségek és a finanszírozási költségek emelkedése a vállalatokat arra kényszeríti, hogy a finanszírozási szerkezetüket diverzifikálják és alternatív források felé is forduljanak. Az alacsony kínai hozamkörnyezet miatt egyre több külföldi vállalat és pénzintézet választja a jüanban történő forrásbevonást Panda-kötvények kibocsátásán keresztül. A Nikke Asia cikke szerint 2026 első öt hónapjában majdnem 140 milliárd jüan Panda-kötvény lett kibocsátva, ami majdnem a duplája a 2025-ös esztendőnek.

Rövid időn belül azért még nem várható, hogy a világ pénzügyi központja New York-ból Sanghaj-ba költözik át. Hiszen a kínai kötvénypiac egyelőre még nem képes felvenni a versenyt az amerikai állampapírpiac mélységével és likviditásával. Ugyanakkor a jelenlegi folyamatok arra utalnak, hogy a nemzetközi szereplők számára egyre inkább megjelenik egy alternatív finanszírozási és menedékeszköz, amely mögött nem csupán ciklikus makrogazdasági tényezők, hanem egy tudatos, hosszú távú kínai pénzügyi stratégia is áll. Így a világnak jó eséllyel meg kell tanulnia több trónnal együtt élnie.

Óvatosabbak lettünk az előző hónaphoz viszonyítva, a részvény súlyon egyelőre nem változtattunk, a globális részvénykitettséget csökkentettük, míg a hazai részvények súlyát növeltük. A globális kitettségen belül az egészségügyi és pénzügyi vállalatokat preferáljuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 67,5%

EUR kitettség: 15%

USD kitettség: 12,5%

Egyéb devizás kitettség: 5%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.