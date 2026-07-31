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Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Befektetés

Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Portfolio
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A pénzpiacokat két erő határozza meg: a bikák és a medvék. Az előbbi az optimizmust, a növekedést és a kockázatvállalást képviselik, míg az utóbbi a pesszimizmus, a visszahúzódás és a bizonytalanság időszakát jelképezi. Egy befektető számára azonban nem az a kérdés, hogy melyik „oldalon” álljon, hanem az, hogy képes-e felismerni, mikor melyik erő dominál, és hogyan alkalmazkodjon hozzá.

Soron következő online előadásunk pontosan ebben segít.

A résztvevők nemcsak megismerhetik a két piaci hangulat közötti különbségeket, hanem azt is, hogyan reagálhatnak a gyakorlatban az eltérő helyzetekre.

A webinárium célja, hogy a befektetők eszközöket kapjanak a trendek felismerésére, a döntések súlyának mérlegelésére és arra, miként lehet a kockázatot tudatosan kezelni.

Az előadás főbb témái:

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  • A bika- és medvepiac fogalma és pszichológiája

  • Hogyan ismerhető fel, hogy éppen emelkedő vagy csökkenő trendben mozog a piac?

  • Milyen indikátorok és piaci jelek segíthetnek a helyzetek felismerésében?

  • Emelkedő trendben: mikor indokolt a kockázatvállalás növelése?

  • Csökkenő trendben: milyen stratégiák védenek a túlzott veszteségektől?

  • Konkrét piaci példák és történelmi helyzetek tanulságai

  • Gyakorlati tippek, amelyeket a résztvevők a saját befektetéseikben is azonnal alkalmazhatnak

Az előadás különlegessége, hogy nem elméleti keretekben mozog: a bika és a medve világát aktuális piaci példákon és tapasztalatokon keresztül mutatja be, ezáltal a résztvevők kézzelfogható, a mindennapi befektetési döntéseikben is hasznosítható tudással gazdagodnak.

Időpont: 2026. augusztus 2. 19:00 - 19:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

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