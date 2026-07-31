Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Soron következő online előadásunk pontosan ebben segít.
A résztvevők nemcsak megismerhetik a két piaci hangulat közötti különbségeket, hanem azt is, hogyan reagálhatnak a gyakorlatban az eltérő helyzetekre.
A webinárium célja, hogy a befektetők eszközöket kapjanak a trendek felismerésére, a döntések súlyának mérlegelésére és arra, miként lehet a kockázatot tudatosan kezelni.
Az előadás főbb témái:
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A bika- és medvepiac fogalma és pszichológiája
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Hogyan ismerhető fel, hogy éppen emelkedő vagy csökkenő trendben mozog a piac?
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Milyen indikátorok és piaci jelek segíthetnek a helyzetek felismerésében?
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Emelkedő trendben: mikor indokolt a kockázatvállalás növelése?
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Csökkenő trendben: milyen stratégiák védenek a túlzott veszteségektől?
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Konkrét piaci példák és történelmi helyzetek tanulságai
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Gyakorlati tippek, amelyeket a résztvevők a saját befektetéseikben is azonnal alkalmazhatnak
Az előadás különlegessége, hogy nem elméleti keretekben mozog: a bika és a medve világát aktuális piaci példákon és tapasztalatokon keresztül mutatja be, ezáltal a résztvevők kézzelfogható, a mindennapi befektetési döntéseikben is hasznosítható tudással gazdagodnak.
Időpont: 2026. augusztus 2. 19:00 - 19:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
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