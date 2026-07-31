Erste: rövid távon marad az optimizmus
"A piacok madártávlatból nem sokat változtak az elmúlt hónapban: a két domináns tényező továbbra is a mesterséges intelligenciához (AI) kapcsolódó beruházási ciklus inkább optimista, illetve a geopolitikai kockázatok inkább óvatos megítélése. A brutális volumenű tech-beruházások komoly segítséget adnak a vállalati eredménynövekedésnek (a piaci konszenzus idén és jövőre is 20 százalék fölötti profitbővülést vár az USÁ-ban), ugyanakkor az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az energiaárakon keresztül folyamatos inflációs kockázatot jelent. Utóbbi a kamatokat magasan tartja, a Fed ugyan egyelőre nem változtatott, de az év hátralévő részében simán benne van a pakliban egy-két emelés, az Európai Központi Banknál pedig szinte borítékolható a szeptemberi újabb emelés. Az AI körül sem minden rózsaszín, a befektetői vita továbbra is a beruházási ciklus fenntarthatósága körül forog: a medve forgatókönyv profitbuborékot lát, míg a bika oldal szerint a kereslet hosszútávon is meghaladja a kínálatot az AI-infrastruktúrában.
A fejlett piacok gazdasági növekedése továbbra is a hosszú távú potenciális szint közelében alakul, bár erősen differenciált: az USA és Tajvan erős, míg az euróövezet gyengébb, de javuló pályán mozog. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom és a feldolgozóipari aktivitás továbbra is erős képet mutat, miközben az infláció fokozatosan mérséklődik. Várakozásaink szerint a fejlett piaci infláció 2026 végére 3,3 százalékra, 2027 végére pedig 2,3 százalékra mérséklődhet, míg a növekedés 2026-ban 1,4 százalék, 2027-ben pedig 1,6 százalék lehet. A munkaerőpiac ugyan lassulást mutat, de recessziós jelek egyelőre nem láthatók, és a globális likviditási környezet összességében továbbra is támogató maradt. Vagyis az alapforgatókönyvünk viszonylag optimista, a jegybankoknál is legfeljebb mérsékelt kamatemeléseket látunk valószínűnek. A vállalati eredmények ütősek, és arra korábban elég ritkán volt példa, hogy a részvénypiacok komolyabb esést produkáljanak tartósan erős profitnövekedés mellett. Ugyanakkor az is valószínű, hogy az AI beruházási ciklus érett szakaszba lépett, ezért 2027 felé haladva növekvő kockázatot jelenthet a növekedési várakozások vagy az értékeltségi prémiumok korrekciója.
Július elején a fejlett piaci részvények súlyát mérsékelten emeltük, mivel a lefelé mutató gazdasági kockázatok csökkentek és a kockázatos eszközök számára kedvező környezet fennmaradt. Az is igaz, hogy a részvénypiacokon belül inkább defenzív a kitettségünk, a hangsúly az amerikai technológiai és minőségi (quality) papírokon, az európai magas osztalékú vállalatokon, a japán részvényeken, valamint a nyersanyagszektorokon van. A külföldi kötvényportfólió átlagos hátralévő futamidejét inkább röviden tartjuk, az államkötvényeket inkább kerüljük, míg a nyugat-európai vállalati kötvények és a helyi devizás feltörekvő piaci kötvények preferáltak. Az árupiacokon belül összességében semleges a véleményünk, az aranyban hosszabb távon továbbra is érdemi potenciált látunk.
A hazai állampapírok és a forint elmúlt hónapokban mutatott szárnyalását megfordította a Hormuzi-szoros környékén kialakult feszültségek újbóli kiéleződése. A gázárak megugrására egyértelműen nagyon érzékenyen reagál a hazai piac, és ez rövidtávon nem fog megváltozni. Érezhetően visszaesett a befektetői érdeklődés is, a legutóbbi kötvényaukciókon már nem volt annyira gigantikus a kereslet. Az inflációs kilátások rövidtávon ugyanakkor továbbra is kedvezőek, a jegybanki kamatcsökkentések nagy eséllyel folytatódni fognak, és az energiapiaci kockázatok enyhülése esetén a kötvényhozamok és a forint is a korábbi pozitív trendbe állhat vissza. A hazai tényezők között a legfontosabb a 2027-es költségvetési tervek bemutatása lehet majd, de ez október előtt nem várható. Mi összességében pozitívak vagyunk a hazai eszközök kilátásaival kapcsolatban."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 88,5%
- EUR kitettség: 0%
- USD kitettség: 4%
- Egyéb devizás kitettség: 7,5%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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