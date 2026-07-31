Fordulat a globális megtakarításoknál: pontozták az országokat, Amerika hasít, a britek csúfosan lemaradtak

A legnagyobb negyedéves javulást az Egyesült Államok mutatta fel, ahol a nyugdíjindex 7,5 százalékkal emelkedett, miután a referencia-portfólió 9,3 százalékos hozama bőségesen ellensúlyozta a kötelezettségek 1,7 százalékos növekedését. Japán a második helyen végzett 6,5 százalékos indexemelkedéssel, ahol a 3,8 százalékos befektetési hozam mellett a kötelezettségek 2,5 százalékkal csökkentek a diszkontráta 27 bázispontos emelkedésének köszönhetően.

Mit mutat a nyugdíjindex?



A WTW nyugdíjindexe a nyugdíjmegtakarítási konstrukciók "fedezettségét" méri: azt, hogy az adott program eszközeinek piaci értéke hogyan viszonyul a jövőbeni nyugdíjkifizetések mai értékéhez. A magasabb mutató erősebb finanszírozási helyzetet jelez, vagyis azt, hogy a nyugdíjígéretek mögött nagyobb arányban áll rendelkezésre fedezet; az alacsonyabb mutató gyengébb fedezettségre és nagyobb pótlólagos finanszírozási igényre utalhat. Az indexet egyszerre mozgatják a befektetési hozamok és a kötelezettségek átértékelődése, utóbbit főként a diszkontráta, az inflációs és bérvárakozások, valamint a demográfiai feltételezések befolyásolják. A mutató arra szolgál, hogy összehasonlítható képet adjon a DB nyugdíjprogramok pénzügyi állapotáról és piaci érzékenységéről.

Svájcban 5,4 százalékkal nőtt a nyugdíjindex az 5,6 százalékos hozamnak és a mindössze 0,2 százalékos kötelezettségnövekedésnek köszönhetően, míg az eurózónában 4,1 százalékos javulást regisztráltak, mivel a referencia-portfólió 6 százalékos hozama ellensúlyozta a kötelezettségek 1,8 százalékos emelkedését. Kanada 2,8, Brazília pedig 2,4 százalékos javulást ért el.

A legkisebb negyedéves javulást az Egyesült Királyságban mérték, ahol az index mindössze 0,3 százalékkal emelkedett.

A 3,7 százalékos befektetési hozamot ugyanis szinte teljes egészében felemésztette a kötelezettségek 3,4 százalékos növekedése, amelyet a diszkontráta 15 bázispontos csökkenése váltott ki.

Éves összevetésben, a 2026 júniusáig tartó tizenkét hónapban Japán érte el a legnagyobb mértékű javulást 23,6 százalékkal, amelyet az eurózóna követett 15,9 százalékkal. Brazília és az Egyesült Államok 10,4, illetve 10,2 százalékos éves növekedést mutatott fel, míg Kanada 7,5, az Egyesült Királyság 6,2, Svájc pedig 4,9 százalékos bővüléssel zárt.

A WTW hangsúlyozta, hogy a jelentés negyedév végi pillanatfelvételt nyújt, a közelmúlt piaci volatilitása viszont rámutat a gyakoribb nyomon követés fontosságára. A tanácsadó cég szerint azok a szervezetek, amelyek valós időben követik a fedezettségi szintjüket és egyéb pénzügyi mutatóikat, gyorsabban tudnak reagálni a piaci változásokra, így eredményesebbek a költség- és kockázatkezelési céljaik elérésében.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio