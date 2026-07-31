Gránit: megemeltük a magyar kötvények súlyát

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írása olvasható.

"A globális részvénypiacokat júliusban elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hírek, a negyedéves jelentések, valamint a közel-keleti geopolitikai feszültségek alakították. Az AI-sztori továbbra is a tengerentúli piacok egyik fő mozgatórugója, különösen a memóriachipek iránti kereslet alakulása, valamint a fokozódó, AI-fókuszú tőkeberuházások (CapEx) és azok vállalati eredményekben való lecsapódása miatt. Az iráni konfliktus újbóli kiéleződése miatt az olajárak meredeken emelkedtek, a WTI nyersolaj hordónkénti ára 90 dollár fölé ugrott, míg a Brent megközelítette a 100 dolláros lélektani határt. A geopolitikai feszültséget tovább fokozta, hogy a húszi lázadók teherhajókat támadtak meg a Vörös-tengeren, ami a kulcsfontosságú tengeri kereskedelmi útvonalak veszélyeztetésével újabb eszkalációs hullámot indított el. Ezzel párhuzamosan a Nasdaq és az S&P 500 index is kisebb korrekcióval zárta a júliust.

A geopolitikai feszültségek kiéleződése és az energiaárak emelkedése korrekciót hozott az európai piacokon a hónap során. A régióban ugyanakkor a lengyel, a magyar és a román részvénypiac is új csúcsra emelkedett júliusban. A régiós vállalatokat tömörítő CETOP index szintén emelkedést könyvelhetett el a hónap során.

Júliusban az EKB változatlanul hagyta az irányadó kamatát, azonban a döntést követő sajtótájékoztatón a jegybank héja (hawkish) hangnemet ütött meg, kiemelve az inflációs kockázatokat. Az iráni konfliktus eszkalációjának hírére a mögöttes (core) hozamok július hónap során emelkedtek, így a 10 éves amerikai államkötvény hozama közel 4,7 százalékra, miközben a német 10 éves Bund-hozamok a 3,2 százalékos szintre emelkedtek.

A forint árfolyama gyengülést mutatott július során, miközben a hazai hozamszintek a mögöttes piacokkal és a régiós társakkal összhangban emelkedtek. Bár a Magyar Nemzeti Bank a hónap folyamán folytatta a kamatvágási ciklust, újabb 25 bázisponttal csökkentve az irányadó rátát, a borúsabb nemzetközi piaci hangulat hatására a 10 éves magyar államkötvény hozama 5,6 százalék fölé emelkedett.

A hozamemelkedés miatt vonzóbbá vált hazai kötvények súlyát megemeltük, míg a régiós részvényeknél a jelentős emelkedés után csökkentettük az eszközallokációt."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 75%

EUR kitettség: 10%

USD kitettség: 15%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.