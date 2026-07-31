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Befektetés

Hold: sokakat kivéreztettek, enyhe kockázatemelés indokolt

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A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írása olvasható.

"A változás:

Megyünk bele a nyárba, volatilitás mégis van, igaz, inkább csak az idiótarészvények szintjén. Az energiaárak ismét emelkednek és a kötvényhozamok is, ez nem tesz jót a részvényeknek. De talán a likviditási lufi leengedése (lásd Korea) a legnagyobb csapás azoknak, akik ilyen részvényekkel bírnak. Azért a nagy indexek nem változtak, de egy nagyon enyhe kockázatemelést látok indokoltnak, ott, ahol sokakat kivéreztettek. Valamint forintot is nagyobb mértékben lehet tartani 365 körüli szinteken.

Ami változatlan:

Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok."

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A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 55%
  • EUR kitettség: 20%
  • USD kitettség: 15%
  • Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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