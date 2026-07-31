Ingatlanokat értékesít az AKKO Invest, a szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt

Két ingatlan értékesítéséről döntött az AKKO Invest a megújult növekedési stratégiájának részeként. A társaság egy budapesti lakóingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni hányadát és egy franciaországi egykori szállodaépületet értékesít, a felszabaduló forrásokat pedig az integrált ingatlanszolgáltatási üzletág fejlesztésére és további növekedésre fordítja.

Az AKKO Invest igazgatótanácsa jóváhagyta két, a megújult stratégiájába már nem illeszkedő ingatlan értékesítését. A társaság célja, hogy a hagyományos ingatlanbefektetői szemlélet helyett egy, az ingatlanok teljes életciklusát lefedő, magas hozzáadott értékű szolgáltatásokat nyújtó cégcsoportot építsen.

Ennek részeként az AKKO Invest leányvállalata, az A Plus Invest Zrt. előszerződést kötött a Budapest XII. kerületében, az Őzike úton található, használaton kívüli és jelentős felújításra szoruló lakóingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni hányad értékesítésére. Amennyiben az előszerződés feltételei teljesülnek, a végleges adásvételi szerződést legkésőbb 2027. január 31-ig írhatják alá.

A társaság francia leányvállalata, az ALQ SAS eközben értékesítette az Antibes városában található, korábban Le Cyrano néven működő szállodaépületet. Az ingatlan hosszú ideje zárva tartott és teljes felújításra szorult. Az adásvételi szerződést július 30-án írták alá, az ügylet lezárása és a birtokbaadás is még aznap megtörtént.

Gerő János vezérigazgató szerint a társaság növekedésének középpontjában már nem az ingatlanportfólió bővítése áll, hanem egy komplex ingatlanszolgáltatási portfólió kiépítése. Azoknak az ingatlanoknak az értékesítésével, amelyek nem kapcsolódnak szorosan ehhez az irányhoz és nem kínálnak jelentős további értéknövekedési lehetőséget, a cégcsoport fókuszáltabbá válik. Az eladásokból befolyó összeget üzletfejlesztésre és a stratégiai célokat támogató növekedési programokra fordítják.

A társaság nemrég bemutatott stratégiája szerint a Wallis Csoport tőkeerejére, a WING Csoport szakmai hátterére és a NEO Property Services piaci pozíciójára építve öt éven belül Magyarország egyik meghatározó integrált ingatlanszolgáltatási cégcsoportjává kíván válni. A cél, hogy a csoport árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot, miközben javuljon a nyereségesség is. A növekedést organikus fejlesztések és célzott akvizíciók támogatják, különös hangsúlyt helyezve a generáltervezésre, a BIM alapú projekt előkészítésre, a mérnöki lebonyolításra, a generálkivitelezésre, valamint az energetikai és innovatív technológiai szolgáltatásokra.

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