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Befektetés

K&H: a strukturális növekedési sztorikra fókuszálunk

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A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írása olvasható.
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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
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"A piacok továbbra is a korábbi csúcsok közelében mozognak, ugyanakkor a felszín alatt több kockázati tényező is erősödik. A világgazdaság növekedési képe összességében kedvező maradt: az Egyesült Államokban a szolgáltatási szektor továbbra is ellenálló, míg az eurózónában a gazdasági aktivitás öthavi csúcsra emelkedett. Ezzel párhuzamosan azonban a befektetők figyelme ismét az inflációs kockázatok, a monetáris politika és a geopolitikai fejlemények felé fordult. A legfontosabb rövid távú kockázatot a közel-keleti feszültségek jelentik. Az olajárak a régiós események hatására átmenetileg 100 dollár fölé emelkedtek, ami ismét felélesztette az inflációs aggodalmakat és felfelé tolta a kötvényhozamokat. A piacok emiatt egyre inkább arra készülnek, hogy a vezető jegybankok a vártnál hosszabb ideig szigorúbb monetáris politikát folytathatnak.

A részvénypiacokon az elmúlt hetek egyik meghatározó fejleménye az AI-tematikához kapcsolódó vállalatok megítélésének változása volt. Bár a mesterséges intelligencia továbbra is a piac legfontosabb strukturális növekedési története, a befektetők egyre szigorúbban vizsgálják a vállalatok értékeltségét, beruházásait és eredménytermelő képességét, mindez fokozott volatilitáshoz vezetett a technológiai részvényekben. Ezzel együtt a második negyedéves gyorsjelentési szezon eddig biztató képet mutat. Az amerikai és európai vállalatok többsége felülmúlta a várakozásokat, az elemzői profitvárakozások tovább emelkedtek, különösen az amerikai bankszektor és az európai félvezetőgyártók esetében.

A hitelpiacok egyelőre figyelemre méltó stabilitást mutatnak. A magasabb olajárak, a geopolitikai bizonytalanság és a részvénypiacok ingadozása ellenére a vállalati kötvényfelárak csak mérsékelten reagáltak. A befektetők számára továbbra is vonzó a kötvények által kínált hozamszint, ugyanakkor a kockázatvállalás egyre szelektívebbé válik. A devizapiacokon a dollár erős maradt, amit a magas amerikai kamatszint és a geopolitikai bizonytalanság támogat. Emellett a kereskedelmi politikával kapcsolatos új amerikai vámintézkedések további bizonytalanságot hoznak a globális kereskedelem, az ellátási láncok és az inflációs kilátások szempontjából.

Összességében a befektetői környezet továbbra sem indokol pesszimizmust: a növekedés ellenálló, a vállalati eredmények kedvezően alakulnak, és a hitelpiacok stabilak. Ugyanakkor a piac egy olyan szakaszba lépett, ahol a geopolitikai események, az inflációs pálya, a jegybanki kommunikáció és az AI-sztori fenntarthatósága sokkal nagyobb árfolyam-ingadozást okozhat, mint amire a befektetők az év első felében hozzászoktak.

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Portfóliókezelési szempontból továbbra is a kiegyensúlyozott kockázatvállalás fenntartása volt a fő irány. A részvénykitettséget némileg a semleges szint felett tartjuk, míg a részvénykiválasztásban elsősorban strukturális növekedési sztorikra fókuszálunk: felülsúlyozzuk a pénzügyi, az alapanyag, az egészségügyi, a technológiai és a kommunikációs szolgáltatások szektorát, miközben óvatosabbak vagyunk a fogyasztási ciklikus területeken az inflációs kockázatok miatt. Ezzel együtt a technológiai szektorban szelektívebbé váltunk és összességében csökkentettük a kitettségünket az elmúlt időszak kiemelkedő teljesítménye nyomán. Regionálisan enyhe felülsúlyt tartunk fenn Európában és a feltörekvő Ázsiában, ahol az értékeltség és a növekedési kilátások kedvezőbbek."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 59%
  • EUR kitettség: 4%
  • USD kitettség: 24%
  • Egyéb devizás kitettség: 13%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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