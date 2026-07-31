Kitört az euró, a nagy pénz mégis a másik oldalon áll — három kérdés dönt a folytatásról

A Fed szerdai kamatdöntésével kitörés kezdődött az EURUSD kurzusában, amely több fontos technikai ellenállást letörve 1,154 közelébe, azaz másfél hónapja nem látott szintre emelkedett. A lendület azonban gyorsan elfogyott: a kurzus ma 1,149-ig csúszott vissza, épp az áttört ellenállási zóna alá.
A héten a Fed lazuló narratívájával, valamint a frissen beérkező növekedési és inflációs adatokkal három fontos fundamentumban is fordulat állhatott be. Az elmúlt napok mozgása mögött azonban van egy negyedik, gyakran figyelmen kívül hagyott tényező is, ami akár el is döntheti a folytatást.
Elemzésünkben megmutatjuk, hogy a fundamentumok és a technikai indikátorok alapján milyen tartományban mozoghat az euró-dollár árfolyam, és melyik szintnél dől el, hogy egyszeri mozgást vagy tartós fordulatot látunk-e.
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