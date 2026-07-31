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Minden idők egyik legerősebb gyorsjelentését tette le az asztalra az Amazon
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Minden idők egyik legerősebb gyorsjelentését tette le az asztalra az Amazon

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Erősebb negyedévet zárt az Amazon a vártnál, a felhőszolgáltatási üzletág növekedése újra felgyorsult, a vállalat még tovább emelte beruházási terveit, a részvény a gyorsjelentés után 14 százalékot ralizott.

Az Amazon árbevétele 20 százalékkal, 200,6 milliárd dollárra emelkedett, az üzemi eredmény pedig 43 százalékkal, 27,5 milliárd dollárra nőtt. Az egy részvényre jutó nyereség 5,75 dollár lett, ami szintén felülmúlta az elemzői várakozásokat.

A legnagyobb figyelem ezúttal is az AWS-re irányult. A felhőszolgáltatási üzletág árbevétele 37 százalékkal 42,2 milliárd dollárra nőtt, ami a leggyorsabb bővülés az elmúlt 18 negyedévben. Évesítve az AWS már közel 170 milliárd dolláros üzletnek számít. Az üzletág üzemi eredménye 16,6 milliárd dollárra emelkedett, ami egy év alatt 64 százalékos növekedést jelent.

Andy Jassy vezérigazgató azt is elmondta, hogy a vállalat számítási szolgáltatásaihoz kapcsolódó üzletág már éves szinten több mint 25 milliárd dolláros bevételi ütemet ért el. Ugyanez igaz az Amazon saját fejlesztésű chipjeire épülő üzletágra is, amely szintén átlépte ezt a szintet. A vállalat szerint mindkét terület továbbra is három számjegyű növekedést produkál.

A vezetőség ezzel párhuzamosan azt is jelezte, hogy tovább növeli a beruházásokat.

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Az idei tőkekiadások várható összege már megközelíti a 220 milliárd dollárt, ami meghaladja a korábban jelzett 200 milliárd dolláros tervet.

Andy Jassy szerint a vállalat továbbra sem képes teljes mértékben kielégíteni az ügyfelek igényeit, a kereslet meghaladja a rendelkezésre álló szerverkapacitást. A vezérigazgató azt is elárulta, hogy a 2027-re tervezett kapacitásbővítések jelentős részét már most lekötötték a megrendelők 2028-ra.

A piac számára éppen ez volt a legfontosabb üzenet. A befektetők azt szerették volna látni, hogy a hatalmas beruházások egyre gyorsabb bevételnövekedést eredményeznek, és a mostani gyorsjelentés ezt támasztotta alá. Ennek hatására az Amazon részvénye a mai kereskedésben 14 százalékot emelkedett.

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