Mutattunk egy részvényt: megjött a nagy mozgás, vele együtt a kitörés is!

Néhány napja még arról írtunk, hogy egy évtizede nem volt ilyen olcsó ez a részvény, és hogy közeleg egy igazi katalizátor.
A katalizátor beütött. Nem is akárhogyan, hiszen közel két évtizede nem zárt ilyen erős napot a papír.
Az általunk vizsgált részvény ezúttal nem más, mint a
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