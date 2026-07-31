Mutattunk egy részvényt: megjött a nagy mozgás, vele együtt a kitörés is!

Néhány napja egy olyan részvényt mutattunk, amelyben nagy mozgást vizionáltunk, tekintve, hogy fontos katalizátorra vártak a befektetők. A nagy mozgás megérkezett, ennek hatására pedig a kitörés is megtörtént.

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Néhány napja még arról írtunk, hogy egy évtizede nem volt ilyen olcsó ez a részvény, és hogy közeleg egy igazi katalizátor.

A katalizátor beütött. Nem is akárhogyan, hiszen közel két évtizede nem zárt ilyen erős napot a papír.

Az általunk vizsgált részvény ezúttal nem más, mint a