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Mutattunk egy részvényt: megjött a nagy mozgás, vele együtt a kitörés is!

Néhány napja egy olyan részvényt mutattunk, amelyben nagy mozgást vizionáltunk, tekintve, hogy fontos katalizátorra vártak a befektetők. A nagy mozgás megérkezett, ennek hatására pedig a kitörés is megtörtént.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

Néhány napja még arról írtunk, hogy egy évtizede nem volt ilyen olcsó ez a részvény, és hogy közeleg egy igazi katalizátor.

A katalizátor beütött. Nem is akárhogyan, hiszen közel két évtizede nem zárt ilyen erős napot a papír.

Az általunk vizsgált részvény ezúttal nem más, mint a

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