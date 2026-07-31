Nagyon beteg, ami a dél-koreai tőzsdén megy, kezdenek elfogyni a jelzők

Nehéz már szavakat találni arra, ami a dél-koreai tőzsdén megy, ma például történelmi emelkedést produkált a Kospi index, miután a Microsoft és az Amazon erős gyorsjelentése ismét felerősítette a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmust. A napokkal korábbi pánikszerű eladásokat látványos fordulat követte, a vezető chipgyártók részvényei egy nap alatt több mint 20 százalékot emelkedtek.

Elképesztő fordulatot hozott a pénteki kereskedés a dél koreai tőzsdén.

A Kospi index 18 százalékot emelkedett, ami történetének legnagyobb egynapos száguldása.

A rali élén a félvezetőgyártók álltak. Az SK Hynix árfolyama 30 százalékkal emelkedett,

a Samsung Electronics 28 százalékot ugrott.

A két vállalat részvénye ezzel néhány óra alatt ledolgozta a hét eleji zuhanás nagy részét.

Persze volt honnan emelkedni, az elmúlt hetekben nagyot esett a koreai részvénypiac. A befektetők akkor attól tartottak, hogy a technológiai óriások túl sokat költenek mesterséges intelligenciára, miközben egyre erősebb versenyt jelentenek a kínai szereplők. A piaci mozgásokat tovább erősítették a tőkeáttételes befektetések kényszerlikvidálásai is.

A hangulatot most alapvetően a Microsoft és az Amazon gyorsjelentése fordította meg. Mindkét vállalat megerősítette, hogy továbbra is hatalmas összegeket fordít mesterséges intelligenciára és adatközpontokra, ami ismét bizalmat adott a félvezetőipar kilátásaival kapcsolatban. A befektetők arra jutottak, hogy a korábbi eladási hullámot inkább technikai tényezők és profitrealizálás okozta, nem pedig az AI szektor fundamentumainak romlása.

A ralit helyi tényezők is támogatták. A dél koreai kormány bejelentette, hogy közel 14 milliárd dollárnyi forrást juttat az állami befektetési alapnak mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházásokra és adatközpontok fejlesztésére. Emellett olyan intézkedéseket is kilátásba helyezett, amelyek korlátoznák a lakossági befektetők hozzáférését a tőkeáttételes ETF-ekhez. A hatóságok szerint ezek a termékek is hozzájárultak a korábbi pánikeladások felerősödéséhez.

Az SK Hynix árfolyamát külön is segítette, hogy a vállalat anyacégének, az SK Groupnak az elnöke, Chey Tae won először vásárolt saját nevére SK Hynix részvényeket. A 3 millió dollár értékű vásárlást a piac erős bizalmi jelzésként értelmezte, ami tovább fokozta a vételi kedvet.

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