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Óriási felvásárlás jöhet a régióban, lengyel kiskereskedelmi céget vesznek meg
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Óriási felvásárlás jöhet a régióban, lengyel kiskereskedelmi céget vesznek meg

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Eddigi legnagyobb felvásárlására készül a Circle K üzleteket működtető kanadai Alimentation Couche Tard. A társaság 8,7 milliárd dollárért venné meg a lengyel Żabka Groupot, amely közel 13 ezer üzletével Európa legnagyobb convenience bolthálózata.

Újabb óriási felvásárlás körvonalazódik a nemzetközi kiskereskedelemben. A Circle K üzleteket működtető kanadai Alimentation Couche Tard bejelentette, hogy 32,6 milliárd zlotyért, vagyis 8,7 milliárd dollárért megszerzi a lengyel Żabka Group irányítását. A vállalat önkéntes nyilvános vételi ajánlatot tesz valamennyi részvényre, az ügylet lezárását pedig decemberre várja. Ha megvalósul, ez lesz a Couche Tard történetének legnagyobb akvizíciója.

A vevő nem ismeretlen név a piacon. Az Alimentation Couche Tard a világ egyik legnagyobb convenience üzletlánc üzemeltetője, amely több mint húsz országban van jelen, legismertebb márkája a Circle K. Az elmúlt években sorra hajtotta végre a nagy felvásárlásokat, most pedig Közép Kelet Európában erősítené tovább pozícióját. A lengyel tranzakció azt követően érkezett, hogy a japán Seven and i Holdings, a 7 Eleven tulajdonosa néhány hete visszalépett a Żabka esetleges megvásárlásától.

A Żabka messze nem egy hagyományos kisbolthálózat. A vállalat Lengyelország legnagyobb convenience lánca, amely 2025 végén már 12 339 üzletet működtetett, ezzel Európa legnagyobb ilyen jellegű hálózatává vált. A társaság tavaly közel 1400 új üzletet nyitott, miközben 2024-ben Romániában is megkezdte a terjeszkedést Froo márkanéven, ahol már több mint 170 üzletet üzemeltet. A menedzsment célja, hogy 2028 végére a hálózat mérete elérje a 16 ezer üzletet.

A növekedést a pénzügyi eredmények is alátámasztják. A Żabka 2025-ben 31,1 milliárd zloty végfelhasználói értékesítést ért el, ami 14 százalékos növekedés volt egy év alatt. Árbevétele meghaladta a 27 milliárd zlotyt, az EBITDA 4,1 milliárd zlotyra emelkedett, míg az igazított nettó nyereség először lépte át az 1 milliárd zlotyt. A vállalat emellett 10 millió aktív digitális vásárlóval rendelkezik, és egyre nagyobb hangsúlyt fektet az online kereskedelemre, az ételkiszállításra, a csomaglogisztikára és a digitális hirdetési üzletágra is.

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Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

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