OTP: kezd felszállni a magyar eszközök körüli rózsaszín köd

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írása olvasható.

"Júliusban látványosan elfordultak a befektetők az idei évben eddig kedvencnek számító technológiai szektoroktól, régióktól. A dél-koreai index volatilitása egyedi részvényeket megszégyenítő mértéket öltött, köszönhetően az elszállt tőkeáttételnek. Emellett már eltörpül a Nasdaq index 10%-os esése. Az AI-kapcsolt beruházási tervek töretlenül emelkednek, a beruházó cégek forrásbevonása is történelmi mértékű. Ezzel párhuzamosan egyre szélesebb körű aggodalom övezi ezen kiadások jövőbeni megtérülését. A következő időszakban az árfolyamok csapkodására számítunk, az emelkedett volatilitás visszatérése ismét az aktív kereskedésnek kedvező periódust hozhat el.

Az iráni konfliktus újbóli fellángolása az olaj (és más energiahordozók) árfolyamát visszapattintotta a nyár eleji mélypontokról, ezzel karöltve pedig az inflációs kockázatok is emelkedtek. Amíg a részvény befektetők ingerküszöbét ez kevésbé ütötte meg, addig ezzel ellentétben a kötvénypiacokon látványos hozamemelkedést láthattunk. Míg a várt FED kamatpálya átárazódás még júliusban is nyomást gyakorolt a hozamgörbék elejére, addig a hosszú végén az inflációs várakozások emelkedése okozott aggodalmat. A negatív hangulatot kihasználva visszanöveltük a nemzetközi kötvénykitettséget hosszú amerikai és európai állampapír vételekkel. A havi inflációs mérések egyelőre a legtöbb régióban kedvezőnek mondhatók, nem tanúskodnak gyorsuló áremelkedésről. Emellett a növekedési adatok továbbra sem erősek, ebben a vérszegény állapotban pedig a közel-keleti háború elhúzódásával érdemben növekszik egy lehetséges recesszió esélye. Mindezek miatt továbbra is a hosszú állampapírokat preferáljuk.

A magyar hozamgörbe is felpattant 5% közeléből 5.5%-ra, az elmúlt hónapoktól eltérően már nem tudott különutasként szembemenni a nemzetközi folyamatokkal a hazai piac. A gyengeséget kihasználva itt is visszanöveltük a júniusban levágott kitettséget. Érdemi fejlemény nem érkezett a hónapban, érzékelhető, hogy kezd felszállni a magyar eszközöket körbevevő rózsaszín köd. Továbbra is sok a kérdőjel a költségvetés rendbetételét illetően, az EU-s források érkezése mellett ősztől a hazai intézkedéseket (vagy azok hiányát) is egyre nagyobb figyelem fogja övezni. Az MNB nyár végére várhatóan még egy lépéssel 5.5%-ra csökkenti a referenciakamatot, ezt követően azonban már kérdéses a kamatcsökkentési ciklus további alakulása. Szerintünk év végére reális az 5%-os alapkamat várakozás még akkor is, ha marad a mostani kedvezőtlen, szigorúbb nemzetközi környezet.

A júliusi EURHUF emelkedést kihasználva profitot realizálunk az euró long egy kis részén, az előttünk álló időszakban a forint további gyengülésére számítunk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 70%

EUR kitettség: 25%

USD kitettség: 5%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.