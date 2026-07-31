OTP: kezd felszállni a magyar eszközök körüli rózsaszín köd
"Júliusban látványosan elfordultak a befektetők az idei évben eddig kedvencnek számító technológiai szektoroktól, régióktól. A dél-koreai index volatilitása egyedi részvényeket megszégyenítő mértéket öltött, köszönhetően az elszállt tőkeáttételnek. Emellett már eltörpül a Nasdaq index 10%-os esése. Az AI-kapcsolt beruházási tervek töretlenül emelkednek, a beruházó cégek forrásbevonása is történelmi mértékű. Ezzel párhuzamosan egyre szélesebb körű aggodalom övezi ezen kiadások jövőbeni megtérülését. A következő időszakban az árfolyamok csapkodására számítunk, az emelkedett volatilitás visszatérése ismét az aktív kereskedésnek kedvező periódust hozhat el.
Az iráni konfliktus újbóli fellángolása az olaj (és más energiahordozók) árfolyamát visszapattintotta a nyár eleji mélypontokról, ezzel karöltve pedig az inflációs kockázatok is emelkedtek. Amíg a részvény befektetők ingerküszöbét ez kevésbé ütötte meg, addig ezzel ellentétben a kötvénypiacokon látványos hozamemelkedést láthattunk. Míg a várt FED kamatpálya átárazódás még júliusban is nyomást gyakorolt a hozamgörbék elejére, addig a hosszú végén az inflációs várakozások emelkedése okozott aggodalmat. A negatív hangulatot kihasználva visszanöveltük a nemzetközi kötvénykitettséget hosszú amerikai és európai állampapír vételekkel. A havi inflációs mérések egyelőre a legtöbb régióban kedvezőnek mondhatók, nem tanúskodnak gyorsuló áremelkedésről. Emellett a növekedési adatok továbbra sem erősek, ebben a vérszegény állapotban pedig a közel-keleti háború elhúzódásával érdemben növekszik egy lehetséges recesszió esélye. Mindezek miatt továbbra is a hosszú állampapírokat preferáljuk.
A magyar hozamgörbe is felpattant 5% közeléből 5.5%-ra, az elmúlt hónapoktól eltérően már nem tudott különutasként szembemenni a nemzetközi folyamatokkal a hazai piac. A gyengeséget kihasználva itt is visszanöveltük a júniusban levágott kitettséget. Érdemi fejlemény nem érkezett a hónapban, érzékelhető, hogy kezd felszállni a magyar eszközöket körbevevő rózsaszín köd. Továbbra is sok a kérdőjel a költségvetés rendbetételét illetően, az EU-s források érkezése mellett ősztől a hazai intézkedéseket (vagy azok hiányát) is egyre nagyobb figyelem fogja övezni. Az MNB nyár végére várhatóan még egy lépéssel 5.5%-ra csökkenti a referenciakamatot, ezt követően azonban már kérdéses a kamatcsökkentési ciklus további alakulása. Szerintünk év végére reális az 5%-os alapkamat várakozás még akkor is, ha marad a mostani kedvezőtlen, szigorúbb nemzetközi környezet.
A júliusi EURHUF emelkedést kihasználva profitot realizálunk az euró long egy kis részén, az előttünk álló időszakban a forint további gyengülésére számítunk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 70%
- EUR kitettség: 25%
- USD kitettség: 5%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Rendkívüli figyelmeztetés érkezett: senki ne bolygassa a Duna alól előkerült leleteket, akár súlyos veszélyt is jelenthetnek
Így járjunk el, ha történelmi emlékeket találunk a száraz folyómederben.
Újabb mestertervet talált ki Trump Irán teljes megbénítására - Ez lesz, ami térdre kényszeríti a rezsimet?
Szakértők szerint ez szinte lehetetlen.
Itt a bejelentés: az energiaválság miatt lekapcsolják az állami intézmények díszkivilágítását
A parlamenti ülést i halaszthatják.
A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés E. Kiss Katalinnal
Folytatódik a Bolyai-díjas tudósokat bemutató podcastsorozatunk.
Csillagászati hozam után összeomlott az AI sztárbefektetője - Itt az év tőzsdei sztorija!
Margin call, pánik, Citadel.
Messze még a vége: pokolian meleg hét vár ránk
A modellek nem túl biztatóak.
Már Németországban is találtak nyugat-nílusi vírussal fertőzött embert
Jelenleg hét európai ország érintett.
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Mennyit foglalkozz a pénzügyeiddel?
Jelen blog írójaként, tanácsadóként az átlagosnál többet foglalkozom a személyes pénzügyekkel. Ezért soraimat olvasva azt gondolhatnád, hogy szerintem mindenkinek sokat kéne vele foglalkozni
A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni
Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki kimondhat: "Majd később kötünk biztosítást." Sokan gondolják úgy, hogy az életbiztosítás
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés E. Kiss Katalinnal
Folytatódik a Bolyai-díjas tudósokat bemutató podcastsorozatunk.
Meglepetést hozott a GDP-adat: véget ért a stagnálás, de a lendület még hiányzik
Tartós lehet a növekedés, a fellendülésre azonban még várni kell.
Pusztító aszályban is lehet több a termés: itt a megoldás, mégis alig használják
Vannak gazdák, akik már erre is figyelnek.