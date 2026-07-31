Rekordnegyedév az Apple-nél, mégis büntette a piac

A vártnál jobb negyedéves eredményeket tett közzé az Apple, a piac mégsem fogadta kitörő örömmel a gyorsjelentést. A részvényárfolyam a piaczárás utáni kereskedésben közel 7 százalékot esett.
A vállalat a júniussal zárult negyedévben (ez az Apple harmadik pénzügyi negyedéve) 109,4 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 16 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A profit 29,8 milliárd dollárra emelkedett, az egy részvényre jutó eredmény pedig 2,02 dollár lett, ami szintén felülmúlta az elemzői várakozásokat.
A növekedés motorja most is az iPhone volt.
A készülékekből származó bevétel 54,3 milliárd dollárra ugrott az egy évvel korábbi 44,6 milliárdról, vagyis közel 22 százalékkal nőtt, és meghaladta az elemzői várakozásokat is. A Mac üzletág szintén kiemelkedően teljesített, a bevételek 29 százalékkal emelkedtek. Ezzel szemben az iPad értékesítése visszaesett, a szolgáltatási üzletág új rekordot ért el 30,7 milliárd dollárral, de ez elmaradt a piaci várakozásoktól.
A kínai árbevétel 18,8 milliárd dollár lett, ami szintén elmaradt az elemzői konszenzustól. Bár éves összevetésben jelentős növekedést mutatott a régió, a piac ennél is erősebb növekedést várt.
A gyorsjelentés utáni konferenciahíváson Tim Cook vezérigazgató arról beszélt,
váratlanul erős a kereslet az iPhone és a Mac iránt.
Szerinte a vállalat jelenlegi problémája nem a kereslet hiánya, hanem éppen az, hogy nem számított ekkora igényre. Emiatt az Apple egyre komolyabb ellátási korlátokkal néz szembe, amelyek a Mac gépek után az iPhone és az iPad kínálatát is érinthetik.
A háttérben az áll, hogy szűkös a kínálat a legfejlettebb félvezetőkből. Az Apple csúcskategóriás készülékeihez szükséges chipek döntő részét a tajvani TSMC gyártja, a fejlett gyártókapacitások azonban világszerte rendkívül leterheltek.
Ez részben annak is a következménye, hogy a mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése óriási keresletet generált a nagy teljesítményű memóriák és fejlett chipek iránt. Az elemzők szerint emiatt tovább emelkedhetnek a memóriaárak, ami nyomást gyakorolhat az Apple marzsaira. A vállalat már megemelte egyes Mac és iPad modellek árát, az iPhone azonban egyelőre kimaradt az áremelésekből. A piacon viszont széles körben arra számítanak, hogy az ősszel érkező új iPhone generáció már drágábban kerülhet a boltokba.
Több elemző szerint nem is a marzsok csökkenése jelenti a legnagyobb kockázatot, hanem az, hogy a magasabb árak visszafoghatják az eladásokat. Ha lassul az iPhone értékesítése, az hosszabb távon a felhasználói bázis növekedését is fékezheti, ami a rendkívül nyereséges szolgáltatási üzletág bővülésére is negatív hatással lehet.
A negyedéves eredményeket egyszeri tényező is javította. Az Apple bruttó fedezete 50,1 százalékra emelkedett, ebből két százalékpontot vám-visszatérítések okoztak, ami közel 1,1 milliárd dolláros pozitív hatást jelentett. A vállalat közölte, hogy ezt az összeget amerikai beruházásokra fordítja.
A mostani gyorsjelentés egy korszak végét is jelenti. Ez volt Tim Cook utolsó negyedéves beszámolója vezérigazgatóként, szeptember 1-jén ugyanis John Ternus veszi át a vállalat irányítását.
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