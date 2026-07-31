Történelmet írt a Microsoft, soha nem ugrott ekkorát egy tőzsdei cég értéke!

A vártnál jóval erősebb negyedéves eredményeket tett közzé a Microsoft, amire történelmi emelkedéssel reagált a piac. A vállalat felhőüzletága tovább gyorsult, először lépte át a 100 milliárd dolláros éves árbevételt, miközben a cég továbbra is rekordközeli összegeket fordít új adatközpontok kiépítésére.

Története legnagyobb egynapos emelkedését produkálta a Microsoft részvénye a negyedéves gyorsjelentés közzététele után.

A részvényárfolyam 15,5 százalékot ugrott, amivel a vállalat piaci értéke egyetlen nap alatt nagyobb mértékben nőtt, mint korábban bármikor a tőzsdetörténelem során.

A Microsoft felhőüzletága, az Azure 43 százalékos növekedést ért el a negyedévben, a menedzsment pedig arra számít, hogy az aktuális negyedévben ez 45 százalékra gyorsulhat. Az Azure éves árbevétele ezzel először haladta meg a 100 milliárd dollárt.

A vállalat irodai szoftvereihez kapcsolódó Copilot-előfizetések száma közben átlépte a 30 milliót.

A Microsoft részvényenként 4,74 dolláros nyereséget ért el 90 milliárd dolláros árbevétel mellett. Az elemzők 4,25 dolláros egy részvényre jutó eredményre és 87,7 milliárd dolláros bevételre számítottak. Egy évvel korábban a társaság 3,65 dolláros egy részvényre jutó eredményt és 76,4 milliárd dolláros árbevételt ért el.

A felhőszolgáltatásokkal foglalkozó Intelligent Cloud üzletág 39,3 milliárd dolláros bevételt termelt, ami szintén meghaladta az elemzői várakozásokat. A vállalati szoftvereket magában foglaló Business Productivity and Business Processes üzletág 37,8 milliárd dolláros, míg a Windowst is magában foglaló More Personal Computing divízió 12,9 milliárd dolláros árbevételt ért el. Mindkét üzletág felülteljesítette a piaci konszenzust.

A vállalat a negyedévben 41 milliárd dollárt fordított beruházásokra és lízingekre. Ez elmaradt a 42 milliárd dolláros elemzői várakozástól, továbbra is történelmi léptékű beruházási szintet jelent.

Erős jelzés a jövőre nézve, hogy a még teljesítendő szerződésállomány 678 milliárd dollárra emelkedett, miközben az elemzők 647,6 milliárd dollárt vártak.

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