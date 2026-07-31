  • Megjelenítés
FONTOS Energiahelyzet: levelet küldött a minisztérium a nagyfogyasztóknak
Történelmet írt a Microsoft, soha nem ugrott ekkorát egy tőzsdei cég értéke!
Befektetés

Történelmet írt a Microsoft, soha nem ugrott ekkorát egy tőzsdei cég értéke!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A vártnál jóval erősebb negyedéves eredményeket tett közzé a Microsoft, amire történelmi emelkedéssel reagált a piac. A vállalat felhőüzletága tovább gyorsult, először lépte át a 100 milliárd dolláros éves árbevételt, miközben a cég továbbra is rekordközeli összegeket fordít új adatközpontok kiépítésére.

Története legnagyobb egynapos emelkedését produkálta a Microsoft részvénye a negyedéves gyorsjelentés közzététele után.

A részvényárfolyam 15,5 százalékot ugrott, amivel a vállalat piaci értéke egyetlen nap alatt nagyobb mértékben nőtt, mint korábban bármikor a tőzsdetörténelem során.

ePYgGGNA

A Microsoft felhőüzletága, az Azure 43 százalékos növekedést ért el a negyedévben, a menedzsment pedig arra számít, hogy az aktuális negyedévben ez 45 százalékra gyorsulhat. Az Azure éves árbevétele ezzel először haladta meg a 100 milliárd dollárt.

A vállalat irodai szoftvereihez kapcsolódó Copilot-előfizetések száma közben átlépte a 30 milliót.

Még több Befektetés

Nagyon beteg, ami a dél-koreai tőzsdén megy, kezdenek elfogyni a jelzők

Rekordnegyedév az Apple-nél, mégis büntette a piac

Óriási felvásárlás jöhet a régióban, lengyel kiskereskedelmi céget vesznek meg

A Microsoft részvényenként 4,74 dolláros nyereséget ért el 90 milliárd dolláros árbevétel mellett. Az elemzők 4,25 dolláros egy részvényre jutó eredményre és 87,7 milliárd dolláros bevételre számítottak. Egy évvel korábban a társaság 3,65 dolláros egy részvényre jutó eredményt és 76,4 milliárd dolláros árbevételt ért el.

A felhőszolgáltatásokkal foglalkozó Intelligent Cloud üzletág 39,3 milliárd dolláros bevételt termelt, ami szintén meghaladta az elemzői várakozásokat. A vállalati szoftvereket magában foglaló Business Productivity and Business Processes üzletág 37,8 milliárd dolláros, míg a Windowst is magában foglaló More Personal Computing divízió 12,9 milliárd dolláros árbevételt ért el. Mindkét üzletág felülteljesítette a piaci konszenzust.

A vállalat a negyedévben 41 milliárd dollárt fordított beruházásokra és lízingekre. Ez elmaradt a 42 milliárd dolláros elemzői várakozástól, továbbra is történelmi léptékű beruházási szintet jelent.

Erős jelzés a jövőre nézve, hogy a még teljesítendő szerződésállomány 678 milliárd dollárra emelkedett, miközben az elemzők 647,6 milliárd dollárt vártak.

Címlapkép forrása: 2026 Cheng Xin via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Erősítést kapott Oroszország, hamarosan indulhat Szlovjanszk ostroma - Híreink az ukrán frontról pénteken
Már csak ez hiányzott: újabb háború indulhat a Közel-Keleten - Már mozgolódik a térség egyik legerősebb állama
Kiderült, mit shortolnak nagy erőkkel a profi befektetők: most kell eldobálni ezeket a részvényeket?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility