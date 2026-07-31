Újabb fúzió a magyar megtakarítási piacon: egyesül az Aranykor és a Rába Nyugdíjpénztár

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárt 1995-ben alapították, az elmúlt években több mint 50 ezer nyugdíjszolgáltatást igénylő tagjának 88 milliárd forintot meghaladó kifizetést teljesített.
A Rába Nyugdíjpénztárral történő fúzióval az Aranykor taglétszáma 110 ezer főre bővült, kezelt vagyona pedig meghaladja a 295 milliárd forintot, ezzel stabilizálódott a pénztár 11%-os piaci részesedése.
A magyar piac negyedik legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztára nem először hajt végre ilyen tranzakciót: a Rába döntését megelőzően már hét másik önkéntes nyugdíjpénztár is úgy döntött az elmúlt három évtizedben, hogy beolvad az Aranykorba:
- Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár;
- ING Önkéntes Nyugdíjpénztár;
- K&H Bank Önkéntes Nyugdíjpénztár;
- Ruhaipari Dolgozók Önkéntes Nyugdíjpénztára;
- MHB Munkahelyi Nyugdíjpénztára;
- Magyar Alkotóművészek Önkéntes Nyugdíjpénztára;
- Kaptár Önkéntes Nyugdíjpénztár.
Az Aranykor azt is közölte: jelenleg a magyar nyugdíjpénztári piac legszélesebb portfóliókínálatával (9 portfólió közül választhatnak a tagok) rendelkezik, és portfóliómegosztás is elérhető a tagok számára. Az ESG Dinamikus befektetési portfóliójuk sajátossága, hogy ez az első és ezidáig egyetlen olyan megtakarítási opció a nyugdíjpénztári piacon, amely a befektetések összetételének kialakítása során hangsúlyos szempontként kezeli a társadalmi és környezeti felelősségvállalást.
|Az Aranykor ÖNYP és a Rába ÖNYP főbb piaci adatai (2023-2025.)
|Aranykor
|Rába
|Taglétszám 2023 végén (fő)
|93 366
|1 599
|Taglétszám 2024 végén (fő)
|91 811
|1 520
|Taglétszám 2025 végén (fő)
|110 586
|1 442
|Kezelt vagyon 2023 végén (milliárd Ft)
|194,0
|5,0
|Kezelt vagyon 2024 végén (milliárd Ft)
|222,7
|5,5
|Kezelt vagyon 2025 végén (milliárd Ft)
|267,9
|5,5
|Egy főre jutó átlagos vagyon 2023 végén (millió Ft)
|2,1
|3,1
|Egy főre jutó átlagos vagyon 2024 végén (millió Ft)
|2,4
|3,6
|Egy főre jutó átlagos vagyon 2025 végén (millió Ft)
|2,4
|3,8
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
A magyar nyugdíjpénztárak idei hozamairól itt írtunk részletes elemzést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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