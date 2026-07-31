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Újabb fúzió a magyar megtakarítási piacon: egyesül az Aranykor és a Rába Nyugdíjpénztár
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Újabb fúzió a magyar megtakarítási piacon: egyesül az Aranykor és a Rába Nyugdíjpénztár

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A Rába Nyugdíjpénztár 2026. júliusában egyesült az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárral, ezzel a Rába a nyolcadik olyan pénztár, amely beolvad a legnagyobb független önkéntes nyugdíjpénztárba – közölte az Aranykor.
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Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárt 1995-ben alapították, az elmúlt években több mint 50 ezer nyugdíjszolgáltatást igénylő tagjának 88 milliárd forintot meghaladó kifizetést teljesített.

A Rába Nyugdíjpénztárral történő fúzióval az Aranykor taglétszáma 110 ezer főre bővült, kezelt vagyona pedig meghaladja a 295 milliárd forintot, ezzel stabilizálódott a pénztár 11%-os piaci részesedése.

A magyar piac negyedik legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztára nem először hajt végre ilyen tranzakciót: a Rába döntését megelőzően már hét másik önkéntes nyugdíjpénztár is úgy döntött az elmúlt három évtizedben, hogy beolvad az Aranykorba:

  • Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár;
  • ING Önkéntes Nyugdíjpénztár;
  • K&H Bank Önkéntes Nyugdíjpénztár;
  • Ruhaipari Dolgozók Önkéntes Nyugdíjpénztára;
  • MHB Munkahelyi Nyugdíjpénztára;
  • Magyar Alkotóművészek Önkéntes Nyugdíjpénztára;
  • Kaptár Önkéntes Nyugdíjpénztár.

Az Aranykor azt is közölte: jelenleg a magyar nyugdíjpénztári piac legszélesebb portfóliókínálatával (9 portfólió közül választhatnak a tagok) rendelkezik, és portfóliómegosztás is elérhető a tagok számára. Az ESG Dinamikus befektetési portfóliójuk sajátossága, hogy ez az első és ezidáig egyetlen olyan megtakarítási opció a nyugdíjpénztári piacon, amely a befektetések összetételének kialakítása során hangsúlyos szempontként kezeli a társadalmi és környezeti felelősségvállalást.

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Az Aranykor ÖNYP és a Rába ÖNYP főbb piaci adatai (2023-2025.)
  Aranykor Rába
Taglétszám 2023 végén (fő) 93 366 1 599
Taglétszám 2024 végén (fő) 91 811 1 520
Taglétszám 2025 végén (fő) 110 586 1 442
Kezelt vagyon 2023 végén (milliárd Ft) 194,0 5,0
Kezelt vagyon 2024 végén (milliárd Ft) 222,7 5,5
Kezelt vagyon 2025 végén (milliárd Ft) 267,9 5,5
Egy főre jutó átlagos vagyon 2023 végén (millió Ft) 2,1 3,1
Egy főre jutó átlagos vagyon 2024 végén (millió Ft) 2,4 3,6
Egy főre jutó átlagos vagyon 2025 végén (millió Ft) 2,4 3,8
Forrás: Portfolio-gyűjtés

A magyar nyugdíjpénztárak idei hozamairól itt írtunk részletes elemzést.

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