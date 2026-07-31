VIG Alapkezelő: Masszív eladások az AI részvényekben – Folytatódhat még a buli?
"A júliust a monetáris politikai bizonytalanság, valamint a sokáig szinte korlátlannak tűnő mesterségesintelligencia-beruházási mánia megtorpanása uralta. Az új Fed-elnök, Kevin Warsh tudatosan elutasította a forward guidance-t (előretekintő iránymutatás) és a piacot a reálgazdaság, nem pedig a jegybanki jelzések figyelésére biztatta. A Fed változatlanul hagyta az irányadó kamatlábat, de a forward guidance hiánya növeli a kötvénypiac volatilitását.
Az amerikai részvénypiacot a fél éve tartó AI-hardver rali kifulladása jellemezte: a félvezető szektor (indexe a SOX) júliusban több mint 20%-ot esett, ami 2001 szeptembere óta a legrosszabb egyhavi teljesítménye. Mindeközben masszív rotáció zajlott a hiperskálázók és szoftvercégek, valamint a chipgyártók között. Az egyenlő súlyozású S&P 500 és a szélesebb részvénypiacot lefedő Russell 2000 indexek tartósan felülteljesítettek a legnagyobb piaci kapitalizációjú megacap-szegmenshez képest. Támogató tényező volt az erős vállalati jelentési szezon és a mérséklődő maginfláció; kockázatot jelentett viszont az iráni háború miatti olajár-sokk és az AI-beruházások egyre inkább hitelre és körkörös finanszírozásra épülő szerkezete.
Japánban a jen történelmi, 1986 óta nem látott mélypontra gyengült. Kínában viszont a GDP-növekedés a pesszimista várakozásokhoz képest szilárdnak bizonyult: a technológiai export és az állam által támasztott tőkebeáramlás stabilizálták a kínai tőkepiacot, miközben a kínai AI-modellek (Kimi K3, Qwen) alacsonyabb fejlesztési költsége világszerte újraértékelte az amerikai chipberuházások szükséges volumenét. Dél-Korea volt a hónap legvolatilisebb piaca: az SK Hynix félvezetőgyártó és a globális adatközpontok és AI-fejlesztések számára fejlett memória megoldásokat szállító Samsung részvényeinek extrém kilengései, a lakossági tőkeáttételes ETF-ek összeomlása és a jelentős külföldi tőkekivonás miatt a szöuli KOSPI tőzsdeindex a legrosszabb hónapját zárta. A dél-koreai jegybank ennek ellenére kamatot emelt, mert az infláció emelkedő trendet mutat.
Az Európai Központi Bank júliusban tartotta a kamatot. A növekedési és inflációs kockázatokat kiegyensúlyozottabbnak ítélték, szeptemberre halasztva a döntést egy esetleges további lépésről. Az orosz finomítói kapacitások elleni ukrán csapások és a Hormuzi-szoros akadozó forgalma dízel- és gázárak emelkedését hozta, ami inflációs kockázatot és növekedési fékezőerőt egyaránt jelent. A német autóipar (Volkswagen, Mercedes) rontotta kilátásait a kínai kereslet gyengülése miatt, a kontinentális bankszektor viszont erős negyedévet zárt és a védelmi szektor a NATO-csúcs utáni kiadásnövelési ígéretekből profitált.
Közép-Európát a globális kockázatkerülés és a magas kamatkörnyezet vegyesen érintette, miközben a forint a magas hozamú, alacsony volatilitású devizák közé tartozva viszonylag ellenállónak bizonyult a dollár erősödésével szemben. A hónap kiemelt eseménye az OTP Bank Luminor-akvizíciója volt: a balti banki piacra való belépés értékteremtő és diverzifikáló lépés, amely érdemben bővíti a bankcsoportot. Ugyanakkor a tranzakció jelentős szabályozói kockázatokat is hordoz. Térségünkben kockázatot jelent az amerikai szenátus orosz szankciós csomag-javaslata, amely elfogadás esetén 100%-os vámmal sújtaná az orosz olaj legnagyobb vevőit, köztük Magyarországot. Ez a régiós energiaellátás és a költségvetési kockázatok szempontjából érdemi tényező."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 25,2%
- EUR kitettség: 32,9%
- USD kitettség: 32,9%
- Egyéb devizás kitettség: 9,0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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