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Mutatunk egy olcsó részvényt, ami most 60 százalékot ralizhat!

A világ egyik legerősebb megatrendje már most alapjaiban rendezi át egy teljes iparág kilátásait, a következő években pedig vállalatok egész sora profitálhat a robbanásszerűen növekvő keresletből. A szektor legfontosabb tőzsdei szereplőit több elemzői és értékeltségi mutató alapján vetettük össze, hogy megtaláljuk azt a részvényt, amelyben jelenleg a legnagyobb lehetőség rejlik. A címben jelzett közel 60 százalékos emelkedési potenciál ráadásul egy olyan papírnál rajzolódik ki, amely mellett egyszerre szólnak a növekvő profitvárakozások és a folyamatosan javuló elemzői megítélés.

Az igazán nagy tőzsdei lehetőségek gyakran ott születnek, ahol egy hosszú éveken át kitartó megatrend találkozik a javuló vállalati fundamentumokkal.

Most egy olyan szektort vettünk górcső alá, ahol több részvény is komoly növekedési sztorit kínálhat, de az elemzői várakozások alapján egy vállalat különösen kiemelkedik a mezőnyből.

Ez a vállalat nem más, mint

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