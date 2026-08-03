Gigaegyesülés jöhet a gyógyszeriparban: 400 milliárd dolláros cég születhet

Egyesülésről tárgyal a brit AstraZeneca és az amerikai Bristol Myers Squibb gyógyszeripari óriás, aminek eredményeként egy mintegy 400 milliárd dollár értékű vállalat jöhetne létre – számolt be a Financial Times.

A lap forrásai szerint a két cég az elmúlt hónapokban egyeztetett az esetleges összeolvadásról, ám egyelőre nem garantált a megállapodás megkötése.

a Létrejötte esetén a tranzakció a történelem egyik legnagyobb vállalati fúziója lenne tekinve, hogy egy 400 milliárd dollár értékű vállalat jöhetne létre.

Az AstraZeneca tavaly jelentette be, hogy a londoni tőzsdei jelenlét megőrzése mellett közvetlen amerikai tőzsdei bevezetést is tervez, kihasználva a tengerentúli piac kedvezőbb értékeltségét. A vállalat részvényárfolyama megnégyszereződött Pascal Soriot vezérigazgató 14 éves vezetése alatt, ezzel jelentősen felülmúlta a FTSE 100 indexet és a brit rivális GSK teljesítményét.

A múlt héten közzétett második negyedéves gyorsjelentés alapján az onkológiai és a ritka betegségek kezelésére szolgáló készítmények iránti erős kereslet továbbra is a növekedés fő hajtóereje. A daganatellenes szerek 2025-ben mintegy 25 milliárd dolláros árbevételt generáltak, ami a teljes árbevétel közel felét tette ki, míg a kardiovaszkuláris, nefrológiai és anyagcsere-terápiák mintegy 12 milliárd dollárral követték őket.

Az esetleges fúzió híre nagyjából tizenkét évvel azután került nyilvánosságra, hogy az AstraZeneca sikeresen elhárította a nála nagyobb amerikai rivális, a Pfizer ellenséges felvásárlási kísérletét.

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