Jelentett az Alteo: ezt bizony ki lehet tenni az ablakba

Az Alteo lendületes növekedéssel zárta az első félévet: a bevétel közel harmadával bővült, az EBITDA pedig az energiatárolók, a Mollal közös fejlesztések és a körforgásos gazdálkodás erős teljesítményének köszönhetően szintén nagyot emelkedett. A társaság közben újabb kapacitásokat állított üzembe, előrelépett a szélerőmű-fejlesztésben, és bővíti hulladékfeldolgozó tevékenységét is. A kedvező működési teljesítmény ellenére viszont a magasabb értékcsökkenés és kamatterhek miatt a nettó profit gyakorlatilag eltűnt a félévben.

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Ugrik a bevétel

A bázisidőszakhoz képest 32 százalékkal, 72 milliárd forintra nőtt az Alteo csoport árbevétele 2026 első félévében,

amelyhez az Alteo Circular akvizíció hatása mellett legnagyobb mértékben a Mol számára Algyőn végzett, jelentős mértékű naperőmű-fejlesztési tevékenység, a menetrendezési portfólió növekedése, és az energiatárolókhoz kapcsolódó bevételek járultak hozzá - olvasható a társaság közleményében. Az eredményességet ugyanakkor a kiegyenlítőenergia-költségek emelkedése mellett leginkább a projektfejlesztési ráfordítások, a menedzselt portfólió növekedése, illetve a kereskedelmi tevékenység önköltségének emelkedése mérsékelte.

A Megújuló alapú energiatermelés szegmens kivételével minden szegmens árbevétel-bővülést ért el 2026 első félévében. Legjobban a Körforgásos gazdálkodás szegmens teljesített, de ebben az játszott elsődleges szerepet, hogy a tavalyi első félévben az ALTEO Circular számai még nem szerepeltek a konszolidált árbevételben: a bázisidőszakhoz képest a szegmens megnégyszerezte, azaz közel 14 milliárd forintra növelte árbevételét.