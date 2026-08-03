Történelmi hónap volt a július a magyar tőzsdén

Júliusban közel 5 százalékkal emelkedett a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX, amely 146 688 ponton zárta a hónapot. Az azonnali részvénypiac forgalma 491,6 milliárd forintot tett ki, a kereskedést továbbra is az OTP, a MOL és a Richter papírjai uralták, miközben a befektetési szolgáltatók rangsorát ismét a WOOD & Company vezette - derül ki a Budapesti Értéktőzsde közleményéből.

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A nemzetközi tőzsdék hangulatát elsősorban a közel-keleti geopolitikai fejlemények és a változó energiapiaci folyamatok befolyásolták júliusban. Emellett az amerikai kereskedelempolitikával kapcsolatos bejelentések is jelentős hatást gyakoroltak a befektetői döntésekre, miközben a vállalati hírek és a makrogazdasági adatok továbbra is meghatározó szerepet játszottak a piaci folyamatok alakulásában.

A hazai részvénypiac teljesítményét eközben elsősorban a vezető blue chipek kedvező árfolyamalakulása határozta meg.

A BUX index 146 688,57 ponton zárta a hónapot, ami közel 5 százalékos emelkedést jelent júniushoz képest, ezzel elérte a hónap csúcspontját. A kisebb kapitalizációjú hazai részvények teljesítményét követő BUMIX index 9 433,29 ponton fejezte be a júliust. A régiós CETOP NTR index 3 134,29 ponton végzett, míg a BÉT Xtend piacának teljesítményét tükröző mutató 1 397,36 ponton állt a hónap végén.

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Júliusban kiegyensúlyozottan alakult a kereskedési aktivitás a Budapesti Értéktőzsdén.

A hónap során az azonnali részvénypiaci forgalom elérte az 491,56 milliárd forintot,

ami napi átlagban 21,37 milliárd forintos kereskedési volument jelentett.

A befektetési szolgáltatók közül júliusban a WOOD & Company bonyolította a legnagyobb forgalmat, összesen 338,3 milliárd forint értékben. A Concorde 222 milliárd forintos, az ERSTE pedig 133,6 milliárd forintos kereskedési volumennel zárta a hónapot, amivel második és harmadik helyre kerültek a rangsorban.

A júliusi forgalmi adatok mellett a hónap kiemelt eseménye volt a Budapesti Értéktőzsde ünnepélyes kereskedésindító csengetése, amelyen Kármán András pénzügyminiszter, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója vett részt. Az esemény apropóját a hazai tőkepiac elmúlt időszakának kiemelkedő teljesítménye adta.

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